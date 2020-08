Sorprende Leipzig al Atleti de Héctor “Zorro” Herrera

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Una vez más, y es la tercera, Héctor Herrera volvió a caer en la barrera de los Cuartos de Final de la Champions League con el Atlético de Madrid contra el RB Leipzig, en una derrota por 2-1 en la que el “Zorro” fue titular y jugó 58 minutos.



Los Cuartos volvieron a cruzarse en el camino del centrocampista mexicano, que aspiraba a todo con el Atlético de Madrid en esta Final a Ocho de Lisboa, pero volvió a quedarse en la misma instancia en la que tropezó dos veces con el Porto, contra el Bayern Múnich en 2015 y frente al Liverpool en 2019.



Un final agridulce para una temporada complicada para el “Zorro” Herrera en su primera experiencia con el Atlético, un curso en el que ha alternado tramos de titularidad y suplencia, en el que su mejor racha en el once han sido los seis partidos en los que empezó de titular entre el 22 de diciembre de 2019 y el 23 de enero de 2020.







La peor fueron los cuatro encuentros sin minutos con los que empezó su andadura en la Liga española y en el Atlético de Madrid, donde no ha conseguido durante esta primera temporada ser el futbolista imprescindible que ejerció la capitanía en Portugal.



Al no poder contar con el ghanés, un pulmón imprescindible en el centro del campo para el entrenador argentino Diego Pablo Simeone, Héctor Herrera comenzó a ganar minutos para ser el elegido para sostener al equipo junto a Saúl Ñíguez y con Koke por los costados.



En el juego ante RB Leipzig arrancó como encargado de la presión, dispuesto a salir para atacar la salida de balón de los defensores del conjunto alemán, pero en general adoleció del mismo problema que todo el Atlético: no fue capaz de imponerse en el centro del campo al dinámico equipo teutón.