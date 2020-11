Sorprende Salma Hayek al mostrar sus atributos en redes sociales

Escuchar Nota

"Super hermosa y sexy", "Hermosa como siempre", "Eres la mujer más bella y más hermosa de este planeta tierra", fueron algunos de los comentarios que aparecen en la publicación.



Salma Hayek siempre es tema ya sea por su trabajo, sus outfit y por supuesto por su belleza.En esta ocasión, la actriz sorprendió a sus seguidores con una atrevida imagen que la muestra en sensual traje de baño.con una fotografía de ella en playa, donde posa con un traje de baño que enmarca su esvelta figura.Pese a ser un traje de baño de una sola pieza, esto no le resta su toque sexy pues en la parte del pecho cuenta con una abertura que deja lucir los atributos deAnte la belleza de la actriz, más de un millón de personas cayeron rendidos y más de 6 mil no dudaron en halagar lo bien que luce a sus 54 años de edad.Claro que no es la primera vez que Salma se muestra así, pues en diversas ocasiones se ha dejado ver en diminutos trajes de baño que confirman lo mucho que se cuida físicamente. Aquí te dejamos sus mejores fotografías.