Sorprenden a acosador en transporte público

Fue a través de redes sociales que una usuaria del transporte público denunció haber sido víctima de acoso por parte de un hombre que sin su consentimiento la grabó.A decir de Ximena Arizmendi, fue en el centro de Saltillo donde abordó la ruta Zaragoza marcada con el número económico 408 donde un hombre se sentó a su lado y a la altura de las calles Álvaro Obregón y Presidente Cárdenas se percató de que estaba siendo grabada.Ante la sorpresa de ser descubierto, el presunto acosador intentó bajar de la unidad, sin embargo, con ayuda del chofer, ante la falta de atención de las autoridades, fue detenido por unos minutos hasta que entregó el celular.“Yo me quedé con el celular y hay mucha evidencia de que el tipejo este le gusta hacer eso; hay un sinfín de videos y fotos de mujeres y todas en la ruta Zaragoza. Si alguien lo conoce y sabe dónde vive, pásenme el dato, que esto no lo voy a dejar así; probablemente viva por el IV o V sector de Zaragoza, ya que le mostré su imagen a una persona y me dijo que el tipo se subió en otro camión de la misma ruta”, señaló la mujer.La denunciante, quien iría con las autoridades, dijo que en el equipo móvil además de los videos en donde aparece ella, había más grabaciones de usuarias de la ruta Zaragoza.