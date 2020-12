Sorprenden a político homofóbico en encuentro sexual entre 25 hombres; intentó huir por una tubería

Escuchar Nota

“Estaba presente. Cuando la Policía me preguntó mi identidad, como no tenía conmigo mi documentación, declaré que era un miembro del Parlamento Europeo”, escribió Szájer en un comunicado después de que varios medios belgas informaran este martes de la fiesta.

“Las manos del hombre estaban ensangrentadas. Es posible que haya resultado herido mientras huía. Se encontraron narcóticos en su mochila. El hombre no pudo presentar ningún documento de identidad. Fue acompañado a su lugar de residencia, donde se identificó como S.J. (1961) mediante pasaporte diplomático”, agrega la nota de la Fiscalía.



“No usé drogas. Ofrecí a la policía que me hicieran un test inmediatamente y no lo hicieron. Según la policía, encontraron una pastilla de éxtasis, pero no es mía y no sé quién o cómo la colocó“, agrega Szájer en un comunicado redactado en un inglés algo rudimentario y difundido en la página web de su partido.

“Lamento profundamente haber violado las restricciones del COVID. Fue irresponsable por mi parte. Estoy dispuesto a asumir la multa que conlleve”, agrega Szájer, quien añade que con su dimisión “marcó las conclusiones políticas y personales” del asunto.

“Interrumpimos un gang bang”, dijo una fuente policial al periódico Dérniere Heure en relación con la fiesta sexual en tiempos de estrictas restricciones sociales para frenar la pandemia.La Fiscalía de Bruselas precisó en un comunicado que los agentes se personaron en un apartamento, y no en un bar, de la calle Rue des Pierre, en el centro de la capital belga, tras haber sido alertados hacia las 9:30 om (hora local) del viernes porAllí se encontraron “unos 20 hombres”, indicó el Ministerio Público, entre ellos dos personas que dijeron tener “inmunidad diplomática”, de los que sólo han trascendido sus iniciales y su fecha de nacimiento: D.O. (1977) y P.B. (1987).Todos los presentes fueron multados por no respetar lapues en Bélgica hace más de un mes que impera un toque de queda nocturno, están limitados los contactos sociales, y los bares y restaurantes están cerrados, entre otras medidas.Además, los agentes abrieron expediente a Szájer por “violar la legislación sobre narcóticos”, un procedimiento que está abierto pero que sólo podrá continuar si las autoridades competentes levantan la inmunidad parlamentaria al diputado implicado.El todavía eurodiputado y miembro de la comisión parlamentaria de Asuntos Jurídicos pidió perdón a su familia, a sus colegas y a sus votantes.“Les pido que evalúen mi paso en falso considerando mis treinta años de devoción y trabajo duro. Este paso en falso es estrictamente personal y soy el único responsable por ello. Pido a todos que no se extienda a mi país o a mi comunidad política”, agregó Szájer, uno de los fundadores del Fidesz de Orbán.Tras entrar en política en 1992 y haber ocupado el puesto de líder parlamentario del partido, entre otros, el político y jurista ejerció como eurodiputado desde 2004, siempre dentro del grupo del Partido Popular Europeo.Se da la circunstancia de que el Gobierno de Hungría es blanco habitual de las críticas deActualmente, Hungría y Polonia han bloqueado la aprobación del presupuesto comunitario para los años 2021-2027 y el paquete de recuperación poscovid, con un volumen total de 1.8 billones de euros, cuando la UE vinculó la percepción de los fondos al respeto del Estado de derecho.