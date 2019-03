¡Sorpresa en Italia! La Juve pierde ante el Genoa

El conjunto de la Juventus se vio sorprendido este día por el Genoa que lo venció 2-0 en partido de la jornada 29 de la Serie A del calcio italiano, que se llevó a cabo en el estadio Comunale Luigi Ferraris.La utilización de un cuadro con jugadores suplentes, esta vez no le resultó al técnico Massimiliano Allegri como la semana pasada que goleo 4-1 al Udinese, previo a su partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.En esta ocasión, las cosas no salieron como eran de esperarse y con las anotaciones de Stéfano Sturaro en el minuto 72, y del macedonio Goran Pandev en el 81, la Juve se vio sorprendida y no tuvo capacidad de respuesta.A pesar de este sorpresivo descalabro, la Vecchia Signora se mantiene en la cima de la clasificación general con 75 unidades y vio frenado su paso ganador en el torneo, en tanto el Genoa avanzó a media tabla, al llegar a 33 puntos.El único de los titulares que tuvo actividad fue el argentino Paulo Dybala, pero poco pudo hacer por evitar la derrota de su escuadra en esta salida que se antojaba para una goleada más pero el anfitrión supo aprovechar las ventajas que le dio el rival.