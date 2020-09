Sospechamos motivaciones de UIF, esperamos notificación oficial: Reyes Baeza

Escuchar Nota

"Lo único que sé es la notificación de la institución bancaria, quien refiere a un oficio de la UIF, pareciera que la institución bancaria me está notificando, no lo acabo de entender, y me están notificando que al día siguiente de la notificación se tienen 10 días hábiles para comparecer ante la autoridad correspondiente", dijo Baeza en conferencia.



"Hoy la información que sube a sus redes sociales el titular de la UIF que señala que es un tema del ISSSTE, esperaré a que se me haga la notificación oficial para emprender mi estrategia jurídica".

"No recibí un documento directo de la UIF, pero además tengo que esperar a que me notifiquen de qué se me acusa, digo, vemos el contexto y la coyuntura y sospechamos de las motivaciones, pero finalmente hay que esperar, si el titular de la UIF anuncia a través de un tuit, si no me equivoco, de lo que se me pretende acusar, voy a esperar a que se formalice la acusación y a partir de que tenga conocimiento pleno iniciaré proceso de defensa como cualquier mexicano".



"No tengo nada que ocultar, finalmente lo que se está diciendo son temas que se han ventilado mucho, ustedes cuántas veces lo han visto y nunca se ha señalado mi nombre en auditoría alguna, algunos malintencionados me han manejado en medios de comunicación y me suben a ese tren, pero finalmente ya se anticipó, voy a esperar se me notifique, una vez que el denunciante proceda a la denuncia, iniciaré mi defensa".

Al ser señalado por su presunta participación en desvíos de Estafa Maestra , el ex Gobernador de Chihuahua(UIF), aunque, dijo, sospecha las motivaciones del proceder de su titular.El también ex director del ISSSTE en esa entidad (2015-2018) explicó que,, por lo cual no tiene los argumentos necesarios para emprender su defensa jurídica.Reyes Baezay ahora, que participó en las protestas por inconformidades de agua en Chihuahua, sí lo involucran., el cual no descartó solicitar un amparo,