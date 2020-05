Soy desgraciada: Penélope Menchaca será conductora en Enamorándonos

Escuchar Nota

“Ella es como más dulce y yo soy una desgraciada”, indicó Menchaca.



, quien por años condujo el programa 12 Corazones. ¿Cómo será su papel en el programa televisivo? ¿Logrará unir más parejas?Sin embargo, reveló que ella sí será “una desgraciada”.Asimismo, dijo que tratará que el programa sea más dinámico para que las parejas se conozcan aún más sin necesidad de verse.“El concepto es el mismo, pero vamos a llegar de otra manera, yo quisiera que se platicaran más, que tuvieran más tiempo para conocerse, para escucharse”, reveló.“Te enamoras de lo que escuchas no de lo que ves, ese es mi sueño, que por fin las mujeres escuchen lo que quieren escuchar. Que podamos regresar a ese punto en que la gente en sus casas digan “Sí, me gusta para él o me gusta para ella”, añadió la famosa.“¡Le damos la bienvenida con mucho amor a @menchaca.oficial, nuestra nueva