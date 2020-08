‘Soy el primero en irme si es necesario’: Gerard Piqué tras derrota del Barcelona

#DirectoGolChampions



️ @3gerardpique tras caer en #UCL:



"SI ME TENGO QUE IR PARA QUE VENGA SANGRE NUEVA, ME VOY"



"En Europa no competimos y en LaLiga ya no nos da. No se puede enmascarar más"



"Hemos tocado fondo y tiene que haber cambios" pic.twitter.com/nldRobaKBs