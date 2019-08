‘Soy hombre de palabra’; filtran spot del Primer Informe de AMLO

A una semana de que sea entregado a lasu Primer Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó en un spot ser un hombre de palabra que ha cumplido varios de sus compromisos.En el spot de 30 segundos, publicado en las redes sociales del, el mandatario resalta las medidas tomadas para quitar las pensiones a los expresidentes, así como la reducción de los salarios de servidores públicos.“No es por presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya no hay sueldos de 700 mil pesos mensuales; ya no hay pensiones millonarias para los; ya no me cuidan 8 mil elementos del”, asegura.Incluso, López Obrador destaca los trabajos para poner a la venta el avión presidencial TP-01 “José María Morelos y Pavón” y por el cual, se ha informado, hay al menos seis intenciones de compra, las cuales son analizadas por la Organización de las Naciones Unidas.El presidente resalta que en un año de mandato ha puesto un alto a los gastos onerosos de los funcionarios públicos, por ejemplo, las cirugías que se realizaban con recursos públicos.“Ya no hay avión presidencial; ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios que se hacían cirugía plástica, hasta se estiraban a costillas del erario. ¡Los compromisos se cumplen!”, asevera.