Soy inocente, no maté a mi novia: Mario Sáenz

Acusado de matar a su novia en 2017, una joven de 23 años cuyo cuerpo fue encontrado con signos de tortura, Mario Sáenz reapareció para anunciar que se entregaría a las autoridades para enfrentar el proceso judicial y comprobar su inocencia.El presunto asesino permanece en el Reclusorio Sur de la capital mexicana bajo la medida cautelar, dictada este domingo por un juez, de prisión preventiva oficiosa por el delito de feminicidio agravado.La audiencia continuará el próximo jueves, día en el que se sabrá si se le vincula o no a proceso, según informó el diario mexicano El Universal.El famoso skater y empresario grabó un video difundido por el canal de YouTube MafianTV en el que aseguró que las autoridades han fabricado "un show" para mostrarlo como el culpable del crimen cometido "en un lugar en el que jamás ha estado".En las imágenes difundidas en redes sociales se ve cómo se presenta ante una mujer, aparentemente una agente, que le coloca unas esposas y lo suben en una camioneta Jeep, para ser llevado a prisión preventiva.En el video previo a su detención, dijo que al contrario de lo difundido por los medios, nunca estuvo prófugo, sino que su abogada lo representó todo este tiempo."Yo me voy a presentar voluntariamente, a mí nadie tiene que buscar porque yo soy completamente inocente, y ni modo, voy a poner mi vida en manos de un juez que ni siquiera debería hacerlo porque no tengo necesidad de estar viviendo esto", dijo ante la cámara."Ya destruyeron mi carrera, han destruido a mi familia, aunque no la han visto en televisión, esto es una injusticia. Yo demostré con pruebas, mi abogada fue, todo este tiempo no he estado prófugo, simplemente mi abogada ha estado en mi representación y ha presentado todas las pruebas de que yo no estuve ahí, y aún así, el juez quiere que me presente ante la autoridad y lo pienso hacer, porque yo no soy culpable de nada, soy completamente inocente", dijo.En declaraciones a El Universal, la madre de Victoria Pamela consideró que la detención "fue todo un show. Lo que yo quiero para mi hija es justicia y si él tiene que pagar, que pague".