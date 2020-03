Soy la mujer más poderosa de México: Carmen Campuzano

Escuchar Nota

“Siempre seré la top model de México, haya pasado lo que haya pasado, he dejado una huella, soy una leyenda viva que sigue vigente, poderosa, maravillosa, entera”…



“Yo como le dije a una persona, Carmen no es una nariz, tengo ojos maravillosos, una estructura ósea que volvió locos a los fotógrafos del mundo. Tengo una boca divina, soy muchas cosas, una mujer altamente sensible, un ser humano maravilloso y maestra de vida“.



causó revuelo al decir que es la mujer más poderosa de México y que ella siempre será la top model de México.En entrevista con ‘Venga la Alegría’, la reconocida modelo compartió que tiene grandes deseos de volver a despuntar en su carrera, y adelantó que acaba de “hacer una portada y fotos para la editorial más importante de Alemania“.Campuzano aseguró que, no importa lo que haya pasado en su vida, ella siempre será la modelo mexicana más importante:Y Carmen NO exagera, pues en los noventas, en plena época de las top models como Linda Evangelista, Claudia Schiffer o Cindy Crawford, una mexicana también se apoderó de la moda internacional… ella., mientras que su padrino en las pasarelas fue nada más y nada menos que Claudio Sala.En su punto más álgido del éxito profesional, Carmen llenó de orgullo a los millones de mexicanos al ser la primera connacional en posar en una portada de Vogue, alcanzado un lugar en el celoso y reservado mundo de las grandes top models de los noventas.Carmen es más que una narizCarmen parece estar en el mejor momento, pues aseguró que ya no se hará nada más en la nariz, pues ella es más que eso:Con información de RadioFórmula