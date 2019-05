Soy un Superhéroe, corto ganador contra el abuso infantil

Como parte de las celebraciones por el Día Internacional del Niño, el proyecto Alumbra dio a conocer a los ganadores de la convocatoria “Alumbra con tu idea”, iniciativa que invitaba al público a filmar cortometrajes enfocados a crear conciencia social y ética sobre el abuso sexual infantil.Las jóvenes Nadia Linares y Fabiola Alemán fueron reconocidas en primer lugar por su filmación “Soy un superhéroe”, una reflexión sobre el trabajo diario que se debe hacer desde casa para prevenir y detectar el acoso y las agresiones de índole sexual contra los menores de edad."Estamos muy contentas de haber ganado y haber participado, y también nos alegra mucho que este tipo de convocatorias estén saliendo. Fue una idea que nos costó mucho trabajo, nos queríamos enfocar en dos públicos objetivos, que eran los adultos y los niños."Muchas veces los adultos somos capaces de ver lo que está pasando, pero ¿cómo les explicamos a los niños esta parte de ‘puedes decir que no, puedes hacer algo y puedes pedir ayuda’?”, externaron las ganadoras.La artista también invitó a los padres de familia a estar más alerta de lo que hacen sus hijos a través de las redes sociales, las cuales se han convertido en una herramienta de doble filo que puede perjudicar a sus usuarios si no las utilizan de manera correcta y con precauciones."Muchas víctimas se dan por redes sociales y por tanto acceso que hay a éstas (…) Incluso pueden estar en juegos que interactúan con otras personas y no tienen idea de quién son y hay que tener muchísimo cuidado”, alertó.La convocatoria de “Alumbra con tu idea” estuvo vigente del 21 de enero al 19 de marzo, periodo en el que recibieron 110 propuestas provenientes de 16 distintas ciudades de la República.Durante la premiación se entregaron 16 reconocimientos a los audiovisuales que más destacaron por su enfoque, emotividad, historia e idea creativa original.El cortometraje ganador, “Soy un superhéroe”, se proyectará en más de 260 complejos de la cadena Cinemex a lo largo de todo el país y se espera que más de seis millones de espectadores conozcan esta propuesta.Mario Arrolló, director de Alumbra, también platicó sobre los futuros proyectos que la asociación tiene programados e invitó al público a seguir formando parte de iniciativas sociales que tienen como objetivo generar cambios para el bien del país y sus ciudadanos.