Spa Holístico, apuesta por la salud integral

Con el apresurado ritmo de la vida, el trabajo y la actividad diaria, disfrutar de tratamientos de relajación y masajes, más que un capricho, se ha convertido en una necesidad. Raquel Reyes encontró esta área de oportunidad y desde hace tres años puso en operaciones el Spa Holístico.Durante algún tiempo la saltillense colaboró para diferentes spas y adquirió un buen nivel de experiencia, mayores conocimientos y, sobre todo, encontró áreas de oportunidad.Su listado de servicios cuenta con una gama poco común. Ofrece masajes relajantes, antiestrés, descontracturantes, prenatales y posparto, así como atención a personas con necesidades especiales como mamás, terapia física y lo que implica el holismo, como es el masaje físico con alternativas de piedras calientes, pindas herbales, quirogolf y de rehabilitación.Desde hace tres años Raquel inició con esta aventura. “La necesidad de tener libertad financiera y disponer de mi tiempo porque trabajar para alguien más me limitaba mucho, tanto en horarios personales como para compartir con mi familia”, señaló.La emprendedora externó también su preocupación por el entorno social que deriva en situaciones de depresión, ansiedad, suicidios, entre otras complicaciones, por lo que hoy más que nunca estos servicios pueden hacer la diferencia.Al principio sus servicios se fueron dando a conocer por las recomendaciones de familiares y amigos sobre la atención que brindaba en su propia casa. La aceptación se fue consolidando y desde hace un año y medio inició la compra de equipo más profesional.“Inició como un trabajo de fin de semana, que gracias a Dios en este momento mantiene mi casa y me da estabilidad económica”, dijo. Reconoció que su participación en exposiciones de micro, pequeñas y medianas empresas, como Merkdito Bazar Saltillo, ha sido determinante para ampliar su cartera de clientes.En los últimos años ha crecido la oferta de spas en diferentes sectores de la ciudad. Sin embargo, Raquel ha implementado diferenciales importantes que espera que en el corto plazo consoliden a Spa Holístico en la preferencia de los clientes.Habló por ejemplo del servicio a domicilio, de los servicios de masajes con estancia para menores, plan de pareja, masaje de pies, y spa en eventos sociales como bodas y 15 años (silla ergonómica para masajes).En esta región, predominantemente industrial, para un empleado es difícil estar disponible en horarios regulares y recibir este tipo se atención. Este segmento puede acceder al servicio a domicilio con todas las características de holismo que implican armonización, aromaterapia, musicoterapia con aceites esenciales para la atención de la mente, cuerpo y el espíritu.Raquel está convencida de seguir apostándole a su sueño y le gustaría llegar a convertirse en un centro holístico con todos los servicios, pero también con espacio al aire libre para la práctica de yoga y meditación, entre otros espacios para la salud alternativa.El proceso no ha sido fácil. Sin embargo, dijo, “el que no arriesga no gana… y no me refiero a lo económico, hablo de superación personal, es que muchas veces no lo hacemos por miedo a dejar la comodidad que significa un empleo y salario fijo… hay muchas trabas, es difícil empezar, pero conforme vas avanzando en el camino, adquieres seguridad”.