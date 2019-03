Spice Girl llama ‘perra’ a Victoria Beckham

Mel B, integrante de las Spice Girls, ha dado mucho de qué hablar en estos días.En días pasados confesó en el programa ‘Life Stories’ -con Piers Morgan- haber tenido sexo con Geri Halliwell algunos años atrás mientras ambas estaban en la agrupación. Sus dichos provocaron que esta última se enfureciera, según lo reveló al tabloide The Sun.Sin embargo, aseguró que la gira se mantendrá por el bien de los fans.Durante la misma entrevista llamó ‘perra’ a Victoria Beckham (Posh Spice) por no querer participar en la nueva gira de las Spice Girls.“Estoy un poco triste porque no estará ahí, pero está ocupada con su carrera de moda y su familia”.Una fuente cercana dejó en claro que la esposa de David Beckham no quiere ser parte del tour y espera que Mel B respete su decisión.