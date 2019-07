En sólo tres años, el actor británico Tom Holland se ha convertido en un referente del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) por interpretar en cinco ocasiones a Spider-Man, superhéroe consentido del finado Stan Lee, que cuenta con una gran base de fans a nivel mundial.Holland interpretó por primera vez al superhéroe arácnido en 2016, cuando tuvo una aparición especial en Capitán América: Civil War, un año después tuvo su propia película, Spider-Man: De regreso a casa, y participó en Avengers: Infinity War (2018) y en Avengers: Endgame (2019), en la que protagonizó uno de los momentos más emotivos del filme junto a Iron Man/Robert Downey. Jr.Por si eso no fuera suficiente, Holland está de regreso una quinta vez con el personaje en Spider-Man: Lejos de casa, filme en el que comparte créditos con el nominado al Oscar Jake Gyllenhaal.“He interpretado a Spider-Man en mi cuarto desde que tenía cinco años. Tenía infinidad de trajes de Spidey durante toda mi infancia y ahora soy el afortunado chico británico que tiene el traje real. Es como poder traer ese sueño que tenía de niño ahora al set, claro que a veces puede ser un camino difícil y el traje puede llegar a ser incómodo; sin embargo, muchas veces me cacho viéndome al espejo con el traje y es como si me dieran un golpe fuerte en la cara. Es cuando me doy cuenta de cuán afortunado soy, ver cómo este personaje significa mucho para mí y ver cómo ese sueño de toda mi infancia está moldeando el futuro de mi carrera”, expresó Tom Holland en entrevista con Excélsior.A principios de mayo, el actor británico de 23 años visitó la Ciudad de México junto a Gyllenhaal, para promover Spider-Man: Lejos de casa, que en la línea del tiempo se desarrolla meses después de Avengers: Endgame. Con esta cinta comienza la etapa cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel.En la trama, Peter Parker/Spider-Man y sus compañeros de clase deciden hacer un viaje a Europa para celebrar el fin de curso, así como festejar que gracias al equipo de Avengers todo volvió a la normalidad y la gente que se había desintegrado por culpa de Thanos en Avengers: Infinity War hizo un blip (regreso) a la época actual.Estando en Europa, Peter Parker es contactado por Nick Fury (Samuel L. Jackson) debido a una amenaza letal y le presenta a Quentin Beck/Mysterio (Gyllenhaal), un hechicero de la Tierra 833 con quien tendrá que hacer mancuerna para salvar al mundo.Ésta es la primera vez que Gyllenhaal, quien en 2006 obtuvo una nominación al Oscar por su trabajo en Secreto en la montaña, trabaja en un proyecto de superhéroes.“¡Siempre lo quise hacer! Era una idea que siempre estaba revoloteando en mi cabeza. Primero, me gustó lo que hizo el director Jon Watts con el primer filme (Spider-Man: De regreso a casa), me gustó mucho lo que logró junto a Tom Holland con el personaje de Peter Parker/Spider-Man, realmente me gustó, y creo que fue muy divertida, inteligente y tenía un gran sentido del humor. Lograron construir un gran mundo y realmente se ven muy buenas interpretaciones alrededor de ese universo.“Yo sabía que tenía una gran oportunidad frente a mí al ser parte de la nueva película. Además, en el mundo de los superhéroes hay personajes que son muy bien conocidos y Mysterio lo es para los verdaderos fans del cómic; sin embargo, no todo mundo lo conoce y eso se me hizo muy interesante para interpretar. Como actor eso es lo que uno siempre busca y Mysterio es un personaje realmente cool y te ofrece muchas posibilidades.“Mysterio me dio la oportunidad de tener una gran relación en la pantalla con un tipo que realmente le agrada, al mismo tiempo que tuve la fortuna de hacer una gran amistad y una gran camaradería durante el rodaje de la película”, expresó Gyllenhaal.Esto se vio reforzado durante el tour de medios que realizaron Tom Holland y Jake Gyllenhaal, pues la química entre ellos era más que evidente.De hecho Gyllenhaal, hermano de la también actriz Maggie Gyllenhaal (La secretaria), ha utilizado su cuenta de Instagram para divulgar infinidad de historias y fotos de él y Holland. De hecho, Jake, de 38 años, hizo un video en el que registró todo lo que hizo durante su visita a nuestro país, como cuando fue con Tom a las pirámides de Teotihuacán o como cuando visitó el Ángel de la Independencia.“La relación que tenemos frente a la pantalla no hubiera sido tan electrizante si no hubiéramos tenido esa química detrás de cámaras, y eso fue desde el día uno, ¿recuerdas que jugamos con un joystick?”, expresó Holland para provocar la risa en Gyllenhaal, quien rememoró que ambos estaban jugando desde el primer día de filmación.Cabe destacar que durante la premier de Spider-Man: Lejos de casa , hace unos días en Los Ángeles, los actores Tom Holland y Jake Gyllenhaal fueron objeto de burlas y memes debido a que sus atuendos eran muy parecidos a los trajes noventeros que usaron Will Ferrell y Chris Kattan cuando interpretaban a los hermanos Steve y Doug Butabi en Night at the Roxbury, de Saturday Night Live.Spider-Man: Lejos de casa se estrena este 4 de julio en la cartelera de nuestro país y complementa su elenco con Marisa Tomei, Jon Favreau, Zendaya, Samuel L. Jackson y Jacob Batalon.