Spider-Man podría ser bisexual en la próxima película

De acuerdo con informes cercanos a Sony, la próxima película de Spider-Man podría tener un cambio importante, puesMarvel Studios también buscaba ser más incluyente hacia la comunidad LGBT+ y buscaba tener a su primer superhéroe gay. Ahora,La nueva producción de Sony reuniría a los tres Spider-Man:, y sería uno de los tres quien sería bisexual y tendría novio.De acuerdo con We Got This Covered , los productores se han decantado porque seaquien dé vida al superhéroe bisexual, y "darle un novio en la película".Aunque, es cierto que Marvel también tenía interés desde antes de crear personajes con mayor diversidad para atraer ambién a nuevos públicos.Además de los productores,, quien desde 2013 dijo que Spider-Man podría ser retratado como un personaje gay.