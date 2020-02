Spider-Man sería bisexual en su próxima película

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Fuentes cercanas a Sony informaron que Spider-Man podría tener un giro importante en su próxima película, debido a que este sería bisexual y tendría novio.



Marvel Studios, aliado de Sony, busca ser más incluyente con la comunidad LGBT+ y buscaba tener en sus filas a un superhéroe gay.



En esta producción de Sony, se reunirían a los tres Spider-Man: Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland y uno de los tres sería bisexual y tendría novio.



Esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente por Sony, sin embargo, Marvel ya había mostrado con anterioridad interés en crear personajes de mayor diversidad, esto con la finalidad de atraer nuevos públicos.



Además los productores de Tom Holland han apoyado esta iniciativa al igual que el actor Andrew Garfield, quien ya había comentado que Spider-Man podría ser interpretado como un personaje gay.



En una entrevista que se le hizo el año pasado a Tom Holland para el periódico The Sunday Times, se le preguntó si un Spider-Man gay podría llegar a la pantalla del cine a lo que el actor respondió: "Por supuesto. No puedo hablar sobre el futuro del personaje, porque sinceramente, no lo sé, y está fuera de mis manos. Pero si se mucho sobre el futuro de Marvel, y van a representar a muchas personas diferentes en los próximos años".