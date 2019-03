Spielberg quiere sacar a Netflix de los Oscar

Steven Spielberg no está a favor del trato que películas de Netflix recibieron en los Oscar a comparación de otros lanzamientos estrenados en cine, y hablará de ello en la siguiente reunión de la Academia, reportó Variety.“Steven siente firmemente la diferencia entre el streaming y la situación cinematográfica. Estará feliz si los demás se unen (a su campaña) cuando se presente (con la Academia). Verá lo que pasa”, dijo un portavoz a Indiewire.El cineasta, quien es gobernador de la Academia de la rama de directores, apoyará que se hagan cambios a las reglas de la ceremonia en la siguiente junta de gobernadores, posterior a los Oscar. Se desconoce cuáles serán las propuestas que el director de Ready Player One abogará para su alteración.En varias ocasiones, Spielberg ha dicho que las cintas de Netflix sólo deberían ser elegibles para los premios Emmy y no para los Óscares."Una vez que te comprometes con un formato de televisión, eres una película de televisión. Sin duda, si eres un buen programa, mereces un Emmy, pero no un Oscar", dijo Spielberg a ITV News en marzo del año pasado."No creo que las películas a las que solo se les otorguen calificaciones simbólicas en un par de cines por menos de una semana deban calificar para la nominación al premio de la Academia", agregó.