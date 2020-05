Spotify aclara por qué eliminó Safaera de Bad Bunny

Escuchar Nota

Enero: tercera guerra mundial

Febrero: incendios por todo el mundo

Marzo: coronavirus

Abril: el Pentágono confirma OVNIS



MAYO: SPOTIFY ELIMINA SAFAERA



PUEDE IR PEOR EL 2020? pic.twitter.com/J0xoUz5z7o — Alfredoo (@alfredo020_) May 14, 2020

“¿Sólo quiero saber por qué quitaron “Safaera” de Bad Bunny de Spotify?”, cuestionó la usuaria.

Hey Victoria. We can help out in English via Twitter, but we also have Spanish support via email at https://t.co/vJWp3f83gU. Let us know how you'd like to proceed /PB — SpotifyCares (@SpotifyCares) May 14, 2020

“Te escuchamos. Sólo un aviso, a veces el contenido se elimina temporalmente debido a cambios en las licencias. Esperamos tenerlo disponible pronto, ojalá esto aclare las cosas”, se lee en el tuit.



I just want to know why you took Safaera by Bad Bunny off Spotify?? — victoria (@swiftpatronum_) May 14, 2020

We hear you. Just a heads up, sometimes content gets temporarily removed because of licensing changes. Hopefully we'll have it available again soon. There's more info on Spotify content here: https://t.co/94iKUsQ5vP. We hope this clears things up /PB — SpotifyCares (@SpotifyCares) May 14, 2020

We hear you. Just a heads up, sometimes content gets temporarily removed because of licensing changes. Hopefully we'll have it available again soon. There's more info on Spotify content here: https://t.co/94iKUsQ5vP. We hope this clears things up /PB — SpotifyCares (@SpotifyCares) May 14, 2020

, el éxito del puertorriqueñoquien aparece en la portada de la revistadel mes de junio, fue borrada dey muchos se preguntan por qué la plataforma tomó la decisión de eliminar el tema que ha sido parte de muchos videos en. Sin duda, los fans del cantante no tardaron en expresar su molestia.Muchos de ellos comenzaron a crear memes para mostrar su descontento porque no podrán escuchar la canción dePero no conformes con los memes, una fan decidió escribir un tuit apara preguntar la razón del por quéya no se encuentra en la biblioteca de la plataforma.De inmediato la cuentaaclaró su duda y la de muchos otros, ya que hasta el momento la plataforma no había emitido un comentario al respecto.Aunque esto explica lo que pasó con la canción, muchos mostraron su opinión al respeto y no dudaron en mandarle mensajes apidiendo que regresaran la canción lo más pronto posible.Información por Milenio