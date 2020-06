Spotify lanza en México letras de canciones en tiempo real

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Spotify es el servicio de música en streaming más popular en todo el mundo gracias a sus más de 270 millones de usuarios, de los cuales 124 millones pagan un plan de suscripción. Y aunque Spotify puede que no sea el servicio con la biblioteca de música más grande, es uno de los más completos en cuanto a ecosistema e integración se refiere, pues el servicio es compatible con una gran cantidad de productos para escuchar música, además de que sus funciones sociales son altamente efectivas.



Sin embargo, una de las cosas que los usuarios llevan mucho tiempo pidiendo a Spotify es la opción de ver las letras de canciones en tiempo real, es decir, como si se tratara de un karaoke, función que por fin llega de forma oficial a millones de usuarios.



Spotify y Musixmatch lo hacen posible



Para poder lanzar esta función el gigante del streaming de música se ha aliado con Musixmatch, que es uno de los servicios más importantes y populares en este aspecto, y con el que ya habían colaborado en el pasado.



La función será oficial el día de mañana, pero comenzó a estar disponible progresivamente desde hoy a las 9 am hora de la Ciudad de México.



26 países disfrutarán de esta característica



Se ha mencionado que países como México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, India, Nicaragua, Panamá, Paraguay, El Salvador, Uruguay, Vietnam, Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia, Taiwán, Singapur y Hong Kong serán los 26 mercados beneficiados de esta función.



Llama la atención que en la lista no vemos países importantes para Spotify como su natal Suecia, Estados Unidos y otros mercados europeos. De momento no se ha revelado si esta función llegará pronto a dichos mercados o si tendrán que esperar mucho más tiempo.



La razón de lo anterior parece que tiene que ver directamente con una cuestión de licencias que están presentes en el mercado de la música y que cambian por país o región, de ahí que a veces haya canciones que están disponibles en Spotify en Estados Unidos o Europa, pero no en México o Latinoamérica.



Información de Unocero.