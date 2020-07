Spotify Party: ya puedes escuchar música y podcast con amigos, aunque no vivas con ellos

Escuchar Nota

Seguramente recuerdas que hace unas semanas Spotify lanzó una función con la cual por fin se podía compartir la música con otros usuarios que vivieran en la misma casa que tú. Esta función es conocida como “Sesión grupal”, la cual, dio a conocer el portal de tecnologíaEn su momento mencionamos que esta función en realidad no tenía una restricción geográfica, pero dejamos claro que esto era irrelevante porque solo podías escuchar música en un dispositivo, por lo que forzosamente tenían que estar todos los usuarios de la sesión en la misma casa.Y es justo esto lo que ha cambiado en la “Sesión grupal”, pues ahora Spotify permite que puedas escuchar música y podcast con hasta 5 amigos sin importar donde se encuentren, por lo que lo que dedican escuchar se va a reproducir en el dispositivo seleccionado por cada uno.La empresa sueca menciona, además de que cualquiera puede agregar sus canciones o podcast a esta cola.Lo malo es que de momento no hay una opción de chat como sucede con toras aplicaciones o herramientas que tienen un funcionamiento similar, por lo que si quieren discutir que escuchar tendrán que hablar a través de una aplicación de terceros.Inicia la reproducción de cualquier contenido en Spotify.Al presionar sobre la parte de Spotify Connect, verás una opción con un código de Spotify, y en la parte de abajo la leyenda “escanear”.La persona o personas que quieran unirse al grupo tendrán que abrir la parte de Spotify Connect y escanear tu código, por lo que podrás compartir una captura de pantalla de tu código por una aplicación de mensajería o redes sociales para que tus amigos la escaneen en sus dispositivos.Después de eso aparecerá una notificación para todos de que ya forman parte del mismo grupo.Listo, ahora podrán controlar y escuchar la música desde cada uno de sus dispositivos.Es importante recalcar que oficialmente la función no se llama Spotify Party, pero la llamamos así porque funciona de forma similar a otros servicios que hacen lo mismo.