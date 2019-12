Spotify suspenderá los anuncios políticos en 2020

Ciudad de México.- El servicio de música por streaming más popular del mundo, con casi 141 millones de usuarios registrados en su plataforma con publicidad en octubre, dijo que la suspensión se extendería también a podcasts originales y exclusivos de Spotify.



La medida, informada por primera vez por la firma Ad Age, se produce cuando está tomando fuerza la campaña para la elección presidencial de Estados Unidos en noviembre de 2020.



Las empresas online, entre ellas Facebook Inc y Google de Alphabet Inc, están bajo una creciente presión para que dejen de publicar anuncios políticos que contengan afirmaciones falsas o engañosas.



Spotify, que solo aceptaba publicidad política en Estados Unidos, no respondió a una pregunta de Reuters sobre la cantidad de ingresos que genera la compañía de este tipo de anuncios. (Reporte de Ayanti Bera en Bengaluru. Editado en español por Rodrigo Charme)