Spotify también recurre a las ‘Historias’ para celebrar la Navidad

El modo de, contenido sencillo que se muestra en la parte superior de la pantalla y que solo puede verse por cierto tiempo, ya está disponible en diversas plataformas digitales, Instagram, WhatsApp y recientemente en Twitter. Parece que Spotify no quiso quedarse atrás y está lanzando su propia opción para enaltecer el espíritu navideño.Aquellos que han buscado listas de reproducción de música navideña puede que se hayan topado con un diseño diferente. Los usuarios están reportando que la lista de reproducción de éxitos navideños de Spotify se ha actualizado para imitar un poco la manera en que Instagram muestra las Historias.Desde la semana pasada, la larga lista de canciones navideñas, bajo el nombre Christmas Hits, si se abre desde la aplicación de iOS o Android, tiene una sorpresa para los usuarios ya que cuenta con algunos videos cortos de diversos artistas entre ellos de Jennifer Lopez, Kelly Clarkson, Meghan Trainor y Pentatonix.Y no solo se pueden encontrar estos clips en la lista de navidad, recientemente, han aparecido historias en otras listas de reproducción creadas por Spotify, como Tear Drop y una versión mejorada del álbum debut de Megan Thee Stallion, Good News.Dado que se trata de una prueba, no todos los usuarios tendrán disponible la función, sin embargo en Tech Bit pudimos comprobar que sí es posible ver los videos desde México.Uno de los puntos para identificar cuando una playlist incluye esta opción es que la foto de portada es más grande en comparación con el diseño tradicional.También hay que señalar que esto no es nuevo, desde el año pasado se había dado a conocer que Spotify estaba trabajando en una función de Historias para los artistas e, incluso, a principios de 2020 permitió que algunos influencers agregaran estos videos a sus listas de reproducción, solo que ahora llama tanto la atención porque cada vez son más las plataformas digitales que cuentan con ese formato incluyendo a Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp e incluso LinkedIn.Por cierto, si tienes un Apple Watch te recordamos que hace unos días Spotify confirmó que comenzó a implementar soporte para transmisión independiente en su aplicación de manera que ya podrás escuchar música o podcasts simplemente a través de una conexión Wi-Fi o de celular, es decir, sin necesidad de estar conectado a un iPhone.Eso sí, para poder disfrutar de la transmisión independiente desde el reloj inteligente de Apple, los usuarios de Spotify necesitan transmitir desde su muñeca directamente a sus auriculares Bluetooth o AirPods. La opción solo llegará a modelos Apple Watch Series 3 o posterior y, al menos con sistema operativo watchOS 6.0+.