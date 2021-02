Sputnik V, a la que ‘le hacían el feo’, ahora es la vacuna favorita para vencer a la pandemia

Escuchar Nota

"Este es un momento decisivo para nosotros", aseguró en una entrevista Kirill Dmitriev, director ejecutivo del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés), que respaldó el desarrollo del Sputnik V y está a cargo de su implementación internacional.

"Con esta vacuna, se ha demostrado que es capaz de producir algo nuevo que tiene demanda en todo el mundo", apuntó.

“No estamos en una posición en la que podamos decir 'no' a ninguna vacuna. Hemos optado por la vacuna Pfizer, pero también estamos buscando otras vacunas ”, explicó el profesor Joseph Benie, director del Instituto Nacional de Higiene Pública en Abidján, Costa de Marfil.

"La vacuna no puede ser una cuestión política", criticó el primer ministro Viktor Orban a la radio estatal el 29 de enero. "Uno solo puede elegir entre vacunas occidentales y orientales cuando se tiene suficiente".

"Es una buena noticia para toda la humanidad", dijo Borrell. “Significa que vamos a tener más herramientas para enfrentar la pandemia”.

El anuncio del presidenteen agosto de quehabía autorizado el uso de laantes incluso de completar las pruebas de seguridad provocó escepticismo. Ahora puede cosechar dividendos diplomáticos mientras Rusia disfruta posiblemente de su mayor avance científico desde la era soviética.Los países están haciendo fila para recibir suministros de '' después de que los resultados revisados ​​por pares publicados en la revista médicaesta semana mostraron que la vacuna rusa protege contra el virus SARS-CoV-2 tan bien como las vacunas estadounidenses y europeas, y mucho más eficazmente que sus rivales chinos.Al menos 20 países han aprobado el uso de la inoculación, incluidoy Hungría, estado miembro de la, mientras que mercados clave como Brasil e India están cerca de autorizarlo. Ahora Rusia está poniendo su mirada en el preciado mercado de la Unión Europea mientras el bloque lucha con su programa de vacunación en medio de la escasez de suministro.En la batalla global para derrotar unaque se cobró 2.3 millones de vidas en poco más de un año, la carrera por obtener las dosis ha adquirido una importanciaa medida que los gobiernos buscan salir del enorme daño social y económico causado por los cierres para limitar la propagación de el. Eso le da a Rusia una ventaja como uno de los pocos países donde los científicos han producido una defensa eficaz.Su decisión de nombrar a la inyección en honor al, solo subrayó la escala de la importancia que Moscú atribuyó al logro. Los resultados de los ensayos de última etapa de 20 mil participantes revisados ​​en The Lancet mostraron que la vacuna tiene una tasa de efectividad de 91.6 por ciento.Si bien es demasiado pronto para evaluar los logros políticos de Putin, Rusia ya está 'limpiando' gran parte de su imagen después de años de condena internacional por la intromisión electoral y los ataques contra oponentes políticos en el país y en el extranjero. La televisión estatal informa extensamente sobre entregas a otras naciones.El éxito de Sputnik V no cambiará la hostilidad hacia Putin entre los gobiernos occidentales, aunque podría, según Oksana Antonenko, directora de la consultora Control Risks.Las limitaciones de producción son el mayor desafío al que se enfrentan todos los fabricantes, ya que la demanda mundial supera con creces la oferta. Rusia, que prometió, comenzó a producirla el año pasado y la dosis se fabrica actualmente en países como India, Corea del Sur y Brasil.Esta semana, surgió un aliado cercano del presidente turco,, que firmó un acuerdo para producir Sputnik V en Turquía, incluso cuando la nación tiene acuerdos para comprar 50 millones de dosis de la vacuna CoronaVac de Sinovac Biotech de China y 4.5 millones de dosis de la foto de Pfizer-BioNTech.A pesar del éxito de Rusia, la demanda interna sigue siendo tibia hasta ahora, impulsada por la sospecha de la población de las autoridades. Putin, de 68 años, avivó el escepticismo en diciembre cuando declaró que estaba esperando recibir la vacuna hasta que fuera aprobada para personas de su edad.Todavía no ha dicho si ha sido vacunado, pero otras naciones no están esperando para saberlo. El día después de anunciar que había contraído COVID-19, el presidentedijo que había agradecido en una llamada a un Putin "genuinamente afectuoso" por prometer. Tres días después, el presidente de Bolivia, Luis Arce, recibió personalmente un lote en el aeropuerto de La Paz.América Latina está demostrando ser un territorio fértil para 'Sputnik V'., que ha tenido dificultades para obtener suministros de vacunas, inició su programa de inoculación masiva después de recibir más de medio millón de dosis de 'Sputnik V' en enero. A ella se unieron Nicaragua, Paraguay y Venezuela. En, el mercado más grande de la región, una decisión anunciada el 3 de febrero para eliminar el requisito de pruebas de fase tres para uso de emergencia podría acelerar la aprobación.Guinea se convirtió en la primera nación africana en comenzar a distribuir a 'Sputnik V' en diciembre con el presidente Alpha Conde, amigo de Moscú, y varios ministros recibiendo la vacuna. Espera recibir 1.6 millones de dosis este año y también está en conversaciones para adquirir vacunas chinas, junto con la inyección de AstraZeneca. Zimbabue, la República Centroafricana y Costa de Marfil se encuentran entre otros clientes potenciales para Rusia.A diferencia de la vacuna de Pfizer y BioNTechCon un costo cercano a los 20 dólares por dos dosis, también es más barata que la mayoría de las alternativas occidentales. Aunque es más cara que AstraZeneca, la inoculación rusa ha demostrado una mayor eficacia que la vacuna de Reino Unido.Para algunas naciones como, que recibió el primer lote deprometidos esta semana, Rusia ofrece una alternativa política más aceptable que los proveedores occidentales. Pero Rusia también está incursionando en países como los Emiratos Árabes Unidos, que tradicionalmente está más cerca de EU., cuyas inoculaciones tienen tasas de efectividad tan bajas como 50 por ciento en el caso de Sinovac Biotech, mantiene el liderazgo en Asia. Solo un puñado de países ha optado por 'Sputnik V', incluido Filipinas, que está en conversaciones por 25 millones de dosis.Los desarrolladores chinos ahora pueden asociarse con Rusia. El RDIF llegó a un acuerdo preliminar para probar un régimen combinado de inyecciones de Sputnik V y CanSino Biologics de China para aumentar la efectividad contra el COVID-19, dijeron el viernes personas con conocimiento del asunto.En lo que podría representar el mayor avance potencial del Kremlin, Rusia ha pedido a los reguladores europeos que examinen una solicitud de autorización para 'Sputnik V' después de que Alemania prometiera ayudar a acelerar el proceso. Con los principales funcionarios de latodavía molestos por la lenta distribución de la vacuna, la canciller alemana,aseguró el martes que la inyección rusa podría usarse para proteger a las personas en el bloque de 27 miembros siempre que sea aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos.Hungría ya otorgó la aprobación de emergencia, firmando un acuerdo por 2 millones de dosis de Sputnik V con las primeras 40 mil inyecciones administradas el martes.La aprobación europea puede llevar varios meses debido a la necesidad de enviar datos detallados, explicó el editor en jefe de The Lancet, Richard Horton, a QuickTake de Bloomberg. "Creo que esta vacuna rusa estará disponible", pero "no rápidamente", dijo.Si bien, enfrenta 'cuellos de botella' en la producción. "Tenemos que ser realistas. Dados nuestros otros compromisos, no podremos suministrar a Europa antes de mayo, excepto a Hungría ”, explicó Dmitriev del RDIF.Aún así, la vacuna le está pagando dividendos a Putin. Incluso cuando visitó Moscú el viernes para enfrentarse al ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov por el encarcelamiento del líder de la oposición Alexey Navalny, el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, se tomó un tiempo para felicitar a Rusia por el desarrollo de 'Sputnik V'.