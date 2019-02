SRE anuncia 10 acciones para apoyar a mexicanos en EU

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presentó hoy un plan de de apoyo a la comunidad mexicana que reside en Estados Unidos, que incluye la profesionalización de atención consular, ampliar la red de abogados con organizaciones especializadas en derechos de migrantes, así como empoderar a la comunidad mexicana.Entre las acciones, destacan el despliegue de consulados móviles y la consulta periódica a migrantes para que opinen sobre los proyectos del gobierno.Marcelo Ebrard confirmó que este programa tendrá recursos por 3 mil 295 millones de pesos y serán 2 mil 163 las personas que trabajarán en la atención a los mexicanos en Estados Unidos.Asímismo el titular de Relaciones Exteriores informó que el 97% de mexicanos que viven fuera de México, están en Estados Unidos.Ebrard detalló que: "El objetivo no es electoral; el objetivo es que tengan derechos plenos".Estas son las 10 acciones:1. El gobierno adoptará como eje transversal la atención a los mexicanos en el exterior y el desarrollo de mecanismos para la participación de gobiernos estatales y municipales.2. Capacitación en atención al público de grupos vulnerables, así como profesionalización en la atención consular con una mayor incorporación de cuadros experimentados del Servicio Exterior Mexicano.3. Ampliar la red de abogados con organizaciones especializadas en derechos de migrantes mexicanos.4. Promoción activa de las identidades culturales mexicanas entre las comunidades de primera y subsecuentes generaciones.5. Ampliar programas de educación, salud y deporte.6. Nuevos mecanismos financieros para la participación de la comunidad migrante en los proyectos de México.7. Los cónsules encabezarán despliegue de consulados móviles integrales para atender a comunidades.8. Empoderar a la comunidad mexicano-americana, mediante un programa que el gobierno federal dará a conocer en breve.9. Homologar todo el marco actual derechos humanos en consulados, en lo que refiere a lenguas indígenas y matrimonio igualitario, por ejemplo.10. Desarrollo de una consulta periódica en la comunidad mexicano-americana, para escuchar sus opiniones en temas como el plan de desarrollo de México.Ebrard Casaubón comentó que la consulta será por dos vías: en todos los consulados se convocarán foros con presencia de la cancillería, además de los que se realizarán vía internet, a través de la página de la SRE.Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la relación de México con Estados Unidos y que ambos gobiernos atienden el tema migratorio con un enfoque distinto al que se ha aplicado en los últimos años, por lo que no consideró necesario viajar a territorio estadunidense para reunirse con la comunidad mexicana."Hemos avanzado y hemos recibido un trato respetuoso del gobierno de Estados Unidos, por eso no hace falta que yo vaya a estar con nuestros paisanos, me gustaría mucho. Fui y estuve con ellos cuando había un ambiente de mucha hostilidad, fui, hice presencia y fijamos postura, yo espero que no regrese ese ambiente", dijo.