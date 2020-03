SSa anuncia nuevas medidas para evitar la propagación del Covid-19

Escuchar Nota

El subsecretario de Salud,y que fueron acordadas tras una reunión con elpor unanimidad y tienen como objetivo frenar de forma masiva la movilidad de las personas.El funcionario federal indicó que la primera medida es la, para mitigar la dispersión y transmisión del coronavirus.López-Gatell Ramírez precisó las actividades esenciales para el país que no pararán durante la emergencia sanitaria, pero que sí deberánLas actividades esenciales son todas las incluidas en la, las involucradas en la, así como laTambién, los sectores que involucranentre las que destacó al sector financiero, al de recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, generación de agua potable, supermercados, abarrotes y venta alimentos preparados, transporte público y de carga, producción agrícola, productos limpieza, servicios de mensajería, guardias del sector privado, estancias infantiles, centros de atención para mujeres víctimas de violencia, telecomunicaciones y servicios funerarios.Enfatizó que lostampoco se verán afectados por la jornada de distanciamiento social, “estos apoyos no se van a cancelar, millones de personas se benefician y no puede parar, dejamos en claro que cuando para todo el gobierno, no para la operación de los programas sociales”.El subsecretario resaltó que todos los sectores considerados esenciales tendrán cumplir con las medidas preventivas, tales como; “no realizar congregaciones de más de 50 personas, lavado frecuente de manos, estornudo etiqueta, no saludo de beso, mano o abrazo, medidas de sana distancia”.Agregó que una vez que, las secretarías de Salud, Economía y Trabajó y Previsión Social deberán emitirPor último, exhortó a la población a cumplir con el, y reiteró la importancia de que éste sea estricto en particular con personas mayores de 60 años o con diagnóstico de hipertensión, diabetes, inmunosupresión o embarazo “independientemente de si su actividad se considera esencial o no”.