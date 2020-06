SSa de Tabasco dejó sin tratamiento a 7 niños con enfermedad de Morquio; una menor falleció

Escuchar Nota

"Es angustiante ver que podrían correr la misma suerte de la paciente con Enfermedad de Pompe si no se les proporciona la atención médica y su tratamiento de reemplazo enzimático de forma inmediata", señaló.

La, como es el caso de las lisosomales, denunció Grupo Fabry de México.Y es que por falta de suministro de medicamento especializado, el pasado 11 de mayoAlejandra Zamora, coordinadora nacional de pacientes con padecimientos lisosomales, dijo a XEVA que desde antes de la muerte de esta niña se envió una carta dirigida a la secretaria, para pedir la atención necesaria.Sin embargo, esto nunca ocurrió y por eso ahora el grupo insiste en que, mismos que no pueden conseguirse en el ámbito privado.Destacó que lo peor del asunto es que la salud de estos pequeños, día con día va en deterioro; sus padres incluso han desistido de insistir físicamente en el nosocomio por temor a contagiarse de Covid-19 y llevarlo a sus hijos, quienes probablemente no resistirían el virus.Lamentó queLas autoridades de Tabasco - expuso- se escudan en que no cuentan con las reglas de operación delpara poder hacer las compras necesarias, algo que es 'absurdo' porque otras entidades han continuado dando atención dando interés superior a la salud de los menores.Cabe recordar que, IAP, surge en el año de 2002 con el objetivo de apoyar a los pacientes con Enfermedad de Fabry y a partir de ahí, el enfoque de la Asociación es ayudar a todas las personas que padecen alguna enfermedad por depósito lisosomal y que se enfrentan al proceso de acceso para obtener los tratamientos de los cuales dependen su vida y su salud.