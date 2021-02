Ssa y SEP analizan esquema de reapertura de escuelas ante covid-19

Escuchar Nota

"Actualmente, hay unos países incluido Estados Unidos que a través de sus agencias han formulado propuestas técnicas basadas en evidencia recolectada y analizada a lo largo de la epidemia que sugieren que podría ser factible abrir escuelas sin que necesariamente exista un riesgo extremo de propagación", indicó el funcionario federal.

"Sugiero respetuosamente a cualquier colegio particular que haya formulado esta idea que tengan a bien recordar que viven en una sociedad y que es muy importante conservar la calma y dialogar, presentar propuestas que serán sin duda escuchadas, consideradas para tomar una decisión del estado mexicano".

Hasta el momento no existe un plan para volver aen los próximos días, aunque se están analizando propuestas y formulando conjuntamente un posible esquema de reapertura, dijodurante la conferencia vespertina.El subsecretario de salud informó que se está analizando la propuesta del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos para analizar cómo puede ser el regreso aluego de que desde marzo de 2020 se decidió cerrar los centros educativos debido a laporLópez-Gatell remarcó que este tipo de iniciativas se identifican día con día, se analizan y se discuten con un extenso grupo de trabajo para conocer si pueden ser viables en el país, "precisamente la doctora Lucía de la Garza es la que detecta todas estas iniciativas".Por lo que, el funcionario, pidió a escuelas particulares no realizar iniciativas desordenadas que no estén integradas a una política pública nacional debido a que esto puede ser una fuente de contagio en el país y esto a su vez contribuyendo negativamente al manejo de la pandemia por covid-19.