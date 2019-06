SSPC deberá informar sobre grupos criminales en Guerrero

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a buscar los documentos y estudios sobre los grupos criminales que operan en las siete regiones de Guerrero, del 2000 al 25 de febrero de 2019.Detalló que entre los documentos se incluyen fichas, mapas, acuerdos, órdenes de investigación, reportes e informes que existan en los archivos de la SSPC.La comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena indicó que transparentar las estrategias de las dependencias para combatir la crisis de seguridad pública, representa un ejercicio de rendición de cuentas que genera certeza sobre las acciones y los resultados que demanda la sociedad.“En respuesta a una solicitud de acceso de una particular, el sujeto obligado se declaróincompetente para conocer de la información, por lo que sugirió recurrir ante la Policía Federal (PF). Inconforme, la particular interpuso un recurso de revisión ante el INAI”, explicó en un comunicado.La SSPC agregó que es una dependencia de nueva creación, dentro de cuyas atribuciones no se encuentra alguna que se relacione con lo solicitado.Señaló que la PF es un órgano administrativo desconcentrado de la SSPC, por lo que se considera un sujeto obligado distinto en materia de transparencia, y sugirió a la particular dirigir su petición a dicho órgano.En el análisis del caso, se destacó que si bien la SSPC fue creada por Decreto del 30 de noviembre de 2018, asumió todas las facultades que detentaba la Secretaría de Gobernación (Segob) en materia de seguridad pública y seguridad nacional, incluyendo las de la extinta figura del Comisionado Nacional de Seguridad; así como la de organizar, dirigir y supervisar a la PF.Por lo anterior, la dependencia resulta competente para conocer lo solicitado, pues se le transfirieron diversas unidades administrativas con los recursos humanos, financieros y materiales con los que contaban hasta antes de la reforma.Asimismo, se analizó el Reglamento Interior del sujeto obligado y se concluyó que, conforme a la nueva estructura orgánica, cuenta con unidades administrativas que tienen facultades en relación con el tema de la solicitud, mismas que recibieron los archivos de las áreas con que operaba la Segob hasta antes de la creación de la SSPC.“Por lo anterior, el Pleno del INAI, por unanimidad, revocó la respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, a efecto de que asuma competencia y emita la respuesta que conforme a Derecho corresponda”, detalló.