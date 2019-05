Starbucks y ‘Game of Thrones’ se ‘suben al tren’ del vaso de café

Luego de que un vaso de Starbucks apareciera en una escena con Daenerys Targaryen, interpretado por Emilia Clarke, en el cuarto episodio de la octava temporada de Game of Thrones, la empresa se hizo presente este lunes con un singular mensaje.La empresa líder en el mundo en venta de café, tuiteó este mensaje: "Para ser honestos, nos sorprende que no haya pedido un Dragon Drink".Al parecer es una de las bebidas que vende Starbucks, un refresco que combina fruta y leche y se llama Mango Dragonfruit Refresher.Hasta ahora nadie sabe a qué se debió la presencia de este objeto para la época en que se ambienta Game of Thrones (medieval), pero ya ha causado revuelo en redes sociales.​Más tarde HBO, la cadena de TV que produce y proyecta la exitosa saga, tomó un posicionamiento, y argumentó en el Twitter de Game of Thrones, que se debió a un error, aunque también bromeó con la falla.