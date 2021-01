Starlink, el internet de Elon Musk llegará a México

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Llevar internet a cada rincón del planeta es una de las misiones que Elon Musk se propuso a través de su compañía SpaceX que, tras poner en órbita cientos de satélites, hoy tiene la posibilidad de ofrecer conexión de alta velocidad que entrega a través de su marca Starlink la cual se espera que llegue a México en 2021.



De acuerdo con una publicación de la CNBC, SpaceX, registró subsidiarias de Starlink en México, España, Argentina, Brasil, Chile y Colombia, entre otros. Sin embargo, en el plazo inmediato sus planes son llegar a Canadá y el Reino Unido.



La intención de la compañía de internet satelital es ser una opción principalmente en áreas rurales y remotas en donde no hay acceso a conectividad de fibra óptica o cable.



Aunque aún no hay datos oficiales sobre cuándo podría iniciar operaciones en nuestro país, hay que señalar que la compañía ya había hablado de su intención de expandir su alcance fuera de los Estados Unidos en 2021.



Cabe recordar que en octubre de 2020 los primeros usuarios finales en Estados Unidos tuvieron acceso a al servicio, aunque aún en su versión beta llamada “Better than nothing beta” (Mejor que nada beta).



En ese entonces se dio a conocer que el internet de Starlink tendría un costo de 99 dólares al mes, es decir alrededor de 2 mil pesos. Los usuarios también tuvieron que pagar un cargo inicial de 499 dólares, unos 10 mil pesos, por un kit de inicio con el equipo necesario para conectarse: una terminal, un trípode y un enrutador Wi-Fi.



De acuerdo con la compañía la instalación de la terminal no requiere la ayuda de un técnico y está equipada con una serie de motores que, de manera automática, orientan su posición para conseguir el mejor ángulo y dirigir la antena al cielo para captar la señal de la mejor manera.



En cuanto a la calidad del servicio Starlink promete velocidades de datos de banda ancha de 50 megabits por segundo a 150 Mb/s con 20 milisegundos a 40 ms de latencia a medida que se establece y mejora el sistema. Pero, en redes sociales, quienes ya tienen contratado el servicio han registrado velocidades que superan los 200 mbps.