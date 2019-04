Steelers extienden contrato a Roethlisberger hasta 2021

Los Pittsburgh Steelers le están otorgando al mariscal de campo Ben Roethlisberger una nueva extensión de contrato de dos años para que cumpla con el año que le resta, que lo ata a Pittsburgh hasta la temporada 2021, dijo una fuente a Adam Schefter de ESPN La extensión casi garantiza que Big Ben termina su carrera con la misma franquicia que lo reclutó en 2004.A Roethlisberger, quien cumplió 37 años el 2 de marzo, le queda un año de duración en un contrato de cuatro años y $ 87.6 millones que firmó en 2015. Ese acuerdo incluía un salario base de $ 12 millones para 2019, que los Steelers han vuelto a trabajar como parte de la extensión. Roethlisberger también obtuvo un bono de $ 5 millones el 15 de marzo.Con Le"Veon Bell saliendo de la agencia libre después de un año de resistencia y Antonio Brown forzando un intercambio con los Raiders de Oakland, Roethlisberger es esencial para guiar a Pittsburgh luego de de una temporada llena de dramas.Los Steelers comenzaron a discutir un nuevo acuerdo para Roethlisberger después de la temporada, pero ambas partes no habían llegado a un acuerdo a tiempo para el nuevo año de la liga. Para complicar las cosas, hay un mercado de mariscales de campo que ha visto a Matt Ryan de Atlanta Falcons y Aaron Rodgers de los Green Bay Packers alcanzar el umbral de $ 30 millones por año.El mariscal de campo de los Seattle Seahawks, Russell Wilson, se convirtió en el jugador mejor pagado de la NFL cuando firmó una extensión de contrato por cuatro años y $ 140 millones la semana pasada.Se proyecta que la etiqueta de franquicia de 2020 pagará alrededor de $ 28 millones para los mariscales de campo, según el límite salarial, según una fuente de la liga, pero nunca se esperaba que ambas partes llegaran tan lejos.Dado que los Steelers normalmente no garantizan sus contratos más allá del bono de firma, es probable que el acuerdo de Roethlisberger incluya varios bonos de la lista.Roethlisberger tiene dos victorias en el Super Bowl y ocupa el sexto lugar de todos los tiempos en pases (56,194) y el séptimo en touchdowns (363). Lideró la NFL en yardas aéreas en 2018 con 5,129. Los Steelers nunca han tenido una temporada perdedora con él como mariscal de campo, y se encuentra entre los líderes de la franquicia en juegos jugados durante su carrera con 216.El mariscal de campo ha sido objeto de críticas públicas por sus relaciones con Brown, quien tuvo seis temporadas consecutivas de 100 capturas antes de abandonar Pittsburgh. Brown no estaba contento cuando Roethlisberger criticó la ruta del receptor en su programa de radio semanal después de una derrota de la Semana 12 ante los Denver Broncos. Brown luego tuiteó que Roethlisberger tiene una "mentalidad de propietario" al llamar a los entrenadores y compañeros de equipo que temen interrogarlo.Brown luego le dijo a Jeff Darlington de ESPN en una entrevista que recibió mensajes contradictorios de su mariscal de campo."Si soy tu chico, hazme saber que soy tu chico, pero no digas que soy tu chico y no me digas", dijo Brown. "No digas que soy tu chico y luego no me lances la pelota todo el primer cuarto".El gerente general Kevin Colbert defendió a Roethlisberger durante una sesión de medios a mediados de febrero, pero generó más entusiasmo cuando dijo que el QB tenía a "52 niños" debajo de él. Más tarde, Colbert especificó en la NFL Network que estaba tratando de transmitir que Roethlisberger tiene más experiencia que sus compañeros de equipo, junto con un pedigrí de Super Bowl."Ben es el líder indiscutible de este grupo", dijo Colbert el 20 de febrero. "Él es el estadista más viejo y el (único) ganador del Super Bowl (que permanece en el roster). Si nuestros jugadores fueran inteligentes, lo escucharían porque ha estado allí, lo ha hecho. Puede decirles: "No, muchachos, lo que están haciendo es o no es lo suficientemente bueno". Y, sinceramente, creo que eso puede ser una carga para él más a menudo de lo que a él le gustaría admitir, porque tiene que ... tiene 52 niños debajo de él, con toda honestidad. Quiero que se pongan de pie y digan: "Oye, Ben "¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo hacerlo mejor? ¿Qué tenemos que hacer para ganar un Super Bowl?"."Creo que una vez que lo ganas, tienes 53 tipos que pueden decir lo que fue necesario, pero ahora mismo, él es el único, así que no tengo ningún problema con él. Puede llamarme, y eso está bien".En 2019, Roethlisberger tendrá la tarea de dirigir un vestuario cada vez más joven y levantar el juego de pases que perdió dos talentos principales en tantos años. El equipo le está dando muchos años para hacer precisamente eso.