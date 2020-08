Stephenie Meyer ya planea dos nuevos libros de Crepúsculo

Escuchar Nota

“Creo que hay dos libros más que quiero escribir. Los he resumido y he escrito un capítulo. Pienso en el primero, así que sé que está ahí. No estoy lista para hacer eso en este momento, quiero hacer algo nuevo", afirmó Meyer en un evento online organizado por la cadena de librerías estadounidense Books-A-Million.



“Esto ha sido todo para Edward. Escribir desde su punto de vista me pone más nerviosa. Y la experiencia de escribir este libro no fue muy agradable. Así que no, no me gustaría hacer eso, especialmente dado que Luna Nueva sería una pesadilla de depresión y vacío. Creo que esto te da una idea suficiente de lo que es ser Edward para que puedas leer los otros libros y saber lo que está pasando por su cabeza", matizó.



Luego del éxito que significó la quinta novela de la saga Crepúsculo,que continuarán con la historia del universo de vampiros que creo y que tanto gusta a chicos y grandes., pero teniendo en cuenta que la autora dejó claro que el quinto libro, que cuenta cuando Edward Cullen conoce a Bella Zwan, desde la perspectiva del primero, sería el único libro narrado por él vampiro de más de 100 años, lo que podemos esperar es un spin off como La Segunda Vida de Bree Tanner.La saga Crepúsculo comenzó en 2005. Después llegaron Luna Nueva (2006), Eclipse (2007) y Amanecer (2008). Meyer también escribió un spin-off de Eclipse titulado La segunda vida de Bree Tanner y lanzado en 2010., al menos no con Robert Pattinson y Kristen Stewart.“Rob ahora es Batman y Kristen está en un millón de bonitos proyectos", dijo Catherine Hardwicke, directora de la primera cinta, a ET.