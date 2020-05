Stranger Things 4 hará ‘gran revelación’ sobre el pasado de Hopper

Escuchar Nota

"Estoy muy emocionado de que sepáis más sobre eso, que se relaciona, por supuesto, con las cosas que está haciendo con Eleven y Joyce", dejó caer el protagonista.



La tercera temporada de Stranger Things terminó dejando en el aire el destino de Jim Hopper. Sin embargo,. A la espera de descubrir qué será de su futuro, el intérprete ha asegurado queSé que en la temporada 4 habrá una gran revelación sobre la historia de origen de Hopper", contó el actor durante la Liverpool Comic Con. "Es una de las cosas que he sabido desde el primer fotograma y aún no lo hemos desvelado. Finalmente lo vamos a contar a lo grande. Lo que más me gusta es que todavía no lo sabéis, pero tiene que ver con esas historias del pasado de Nueva York, Vietnam y papá", explicó.Tras la revelación de que Hopper está vivo, los fans han especulado sobre cómo escapará de la prisión rusa en la que está atrapado.La producción de la cuarta temporada ha sido aplazada por la pandemia de coronavirus, por lo que se desconoce cuándo llegarán los nuevos capítulos a Netflix. Joe Keery, quien da vida a Steve Harrington, prometió a los fans que la próxima entrega será "más oscura" que las anteriores. "Dará mucho más miedo", adelantó.