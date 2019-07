Stranger Things 4 podría estrenarse en 2020

Con la tercera temporada de Stranger Things batiendo récords en Netflix, y con ese inesperado final con escena post-créditos incluida, una cuarta entrega se pronosticaba como inevitable. Pero parece que llegará antes de lo esperado, posiblemente en el último trimestre de 2020.Según los datos hechos públicos por el servicio de streaming, en tan sólo cuatro días, 43 millones de espectadores disfrutaron de las nuevas aventuras de Once, Mike, Dustin, Hopper y compañía.La tercera temporada, que mezcló nuevos monstruos del Mundo al Revés con una trama de fondo con los rusos como protagonistas, ha vuelto a cautivar a los fans, y Netflix ha decidido adelantar los próximos episodios todo lo posible.Según informa el portal Production Weekly, Netflix está preparándose para comenzar la producción de Strangers Things 4 el próximo mes de octubre. Si la cuarta temporada sigue el mismo 'planning' de producción que las anteriores, esto quiere decir que podría estar lista para octubre de 2020.Teniendo en cuenta que las temporadas suelen estrenarse coincidiendo con la festividad en la que se desarrollan, en la última temporada coincidió con el verano y el 4 de julio, los próximos episodios podrían llegar en Navidad de 2020. Teniendo en cuenta que Once y Mike, y el resto de personajes, se despiden con la promesa de verse en Navidad, el 'timeline' encajaría a la perfección.Por el momento Netflix no ha confirmado nada oficialmente, pero si todo se desarrolla sin incidentes la cuarta temporada de Stranger Things se estrenará en Navidad de 2020. Tampoco falta tanto.Con información de Milenio