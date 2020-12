Su adicción a los videojuegos terminó con la vida de su bebé

Escuchar Nota

Australia.- Los videojuegos pueden ser muy divertidos y ayudar a cultivar algunas habilidades motoras, pero todo en exceso es un problema. En el mundo ya existen clínicas especializadas en la adicción a los videojuegos y es ahí a donde debió ir un australiano antes de destruir su familia a causa de su obsesión.



Joseph William McDonald, es un joven australiano de 23 años adicto a los videojuegos que se encontraba jugando PlayStation en casa como de costumbre, solo que había un problema para él, al parecer su bebé de solo dos meses no lo estaba dejando disfrutar de su partida y por ello estaba perdiendo.



La madre del niño, Samantha Duckmanton, se encontraba en la cocina cuando escuchó llorar al niño pero el padre le aseguró que no pasaba nada y él lo controlaría.



Te puede interesar:







Lo que siguió después fue un comportamiento extraño del bebé Lucas que de pronto ya no quería comer.



Ante las circunstancias la madre decidió llevarlo al médico y recibió una terrible noticia, tras los los exámenes descubrieron que el recién nacido tenía un sangrado cerebral y fue declarado muerto a causa de la lesión cinco días después.



El personal médico informó a la madre que las heridas de su bebé no parecían ser fruto de un accidente, sino que sospechaban que alguien lo había sacudido o pegado con fuerza. Por ello es que la mujer confrontó a su pareja y el hombre le reveló que había "presionado la cabeza del bebé con demasiada fuerza".



Tras haber confesado su acción a su pareja, McDonald huyó del hospital.