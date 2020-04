Su boda sería hoy, pero están trabajando para salvar vidas

Escuchar Nota

Nosotros deberíamos estar casándonos hoy pero decidimos trabajar para ti. Por favor, quédate en tu casa por nosotros".



El coronavirus además de causar estragos graves en la economía también ha arruinado grandes planes, desde viajes y comidas familiares hasta bodas.En la cuenta que comparten en instagram publicaron una fotografía en la que aparecen en un quirófano dándose un beso con cárteles que dicen lo siguiente:Cómo era de esperar, la fotografía rápidamente se viralizó y obtuvo miles de comentarios positivos.Aunque no hubo celebración, los enamorados no se quedaron con las ganas de vestirse de blanco y sus colegas les improvisaron un 'traje' y un 'vestido' y se retrataron frente a una ambulancia.¡Cuando no puedes casarte pero trabajas con personas increíbles y te visten con papel y una bolsa de basura para hacerte sentir como la pareja más hermosa!", escribieron.