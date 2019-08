Subasta de casa de Zhenli procede: SAE

Luego que Zhenli Ye Gon presentó una demanda de amparo con la que pretende impedir la venta de la que fue su casa en Lomas de Chapultepec, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), confirmó la subasta del inmueble.En un comunicado, el organismo descentralizado aclaró que no se ha admitido amparo alguno que impida la venta de la residencia donde fueron hallados 205 millones de dólares en efectivo, en marzo de 2007, y tampoco existe impedimento ilegal para subastarlo el próximo 11 de agosto."Esta residencia de Lomas de Chapultepec se subastará porque es procedente legalmente su venta, y no es adecuado distraer a la opinión pública con elementos ajenos a lo establecido por la Ley. La subasta a martillo de bienes inmuebles sigue en curso", expuso.El SAE informó que la propiedad de más de mil 500 metros cuadrados del empresario chino-mexicano, ubicada en Sierra Madre 515, Alcaldía Miguel Hidalgo, fue declarada en abandono desde noviembre de 2007.Antes de esa declaratoria, recordó el SAE, el propietario tuvo un plazo de 90 días para reclamar sus derechos; en este caso venció el término legal y no se presentó ningún recurso jurídico de apelación."Es preciso aclarar que el Gobierno de México actúa con apego al Estado de Derecho en los procesos comerciales de bienes muebles e inmuebles que se realizan a través del SAE", recalcó el organismo."Cabe resaltar que también otro inmueble de su propiedad, localizado en el Estado de México, fue declarado en abandono y el SAE lo vendió en el 2014 por un precio de 181.7 millones de pesos. En dicho caso, no fue presentado ningún amparo ni medio de defensa".Junto con la casa de Zhenli Ye Gon, valuada en 95 millones de pesos, aunque el Gobierno pretende venderla hasta en 150 millones, el SAE subastará el próximo domingo otros 24 lotes o inmuebles en el Complejo Cultural Los Pinos.