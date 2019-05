Subastan en 7.5 mdd impecable diamante ‘chicle’

El diamante conocido como "chicle" fue subastado en Hong Kong por 7.5 millones de dólares.La extraña joya, de intenso color rosa, no tiene ninguna imperfección, lo que aumentó su valor.El diamante, de 3.43 kilates, fue adquirido por un coleccionista anónimo en Christie's Asia."Es uno de los colores rosa más fuerte, probablemente el más fuerte que he visto en mis 50 años como especialista de joyas en Christie's. Lo que es muy raro es que también es internamente impecable, lo que significa que no tiene imperfecciones en absoluto", afirmó François Curiel, presidente de Christie's.