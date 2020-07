Subcomités reforzarán cumplimiento de acuerdos para contener cifras de contagios: MARS

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Ante el incremento de contagios por COVID-19 en la entidad y particularmente en las Regiones Laguna, Sureste, Centro y Norte, como resultado del proceso de reactivación económica, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís resaltó la urgencia de que los Sub Comités Regionales de Salud refuercen el cumplimiento de los acuerdos tomados, relacionados con la vigilancia de los sectores que se aperturaron, la instalación de los filtros de revisión sanitaria en vialidades y el uso de cubrebocas, con obligatoriedad o las medidas de sanción.



Si bien en este último aspecto en varias regiones se inició con la aplicación de multas para quienes no los utilizan y ni siquiera los portan, destacó que ya es responsabilidad de cada sub Comité determinar el proceso de sanción y por lo menos empezar con acciones disuasivas, pero siempre en total respeto a los Derechos Humanos.



Hizo ver que esta semana y la próxima, serán decisivas para medir la contención de los contagios.



No hay marcha atrás en la Reactivación Económica, pero para sostener esta medida es necesario mantener el esfuerzo coordinado entre las autoridades de salud, los alcaldes, los sectores productivos y la ciudadanía en general, para que no relaje las medidas sanitarias de protección, según el gobernador.



Indicó que la reactivación de los filtros de revisión sanitaria, tanto en vialidades urbanas como en las carreteras de acceso a los municipios del Estado, se actualizarán con miras a reducir la movilidad exclusivamente a actividades esenciales como acudir al trabajo, por razones de atención médica y a la compra de alimentos.



Miguel Riquelme destacó que “todas las acciones que se realizan en el Estado son para fortalecer el avance en la reactivación de la economía, pero el regreso a la Normalidad no significa regresar a la vida social de antes, y mucho menos dejar de atender los protocolos sanitarios, ya nada será igual”.



En cada Región se han aperturado diversos giros, pero será con base en un monitoreo constante de los integrantes de los sub Comités Regionales de Salud, los “ajustes” que tengan que darse y de acuerdo a como vaya dándose el desarrollo en las cifras de contagios, y la capacidad hospitalaria.