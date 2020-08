Subcomités Técnicos Regionales toman las decisiones para atender dinámica social en Coahuila: MARS

Escuchar Nota

“Nos hemos mantenido en niveles estables y hoy sabemos que el virus se comporta de distintas maneras en diversas regiones y hasta en el personal médico”, dijo.



“No llevamos prisa pero sí debemos visualizar todas las actividades para cuando todo esto baje y todo lo que debemos controlar”.

Gobierno de #Coahuila, a través de la Secretaria de Salud lanza llamado para unirse al reto “15 días con cubrebocas”, con la intención firme de disminuir el riesgo de contagio y evitar contraer la enfermedad que afecta al País y al estado.https://t.co/1kziWmmQJj — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) August 3, 2020

En la Región Laguna se celebró la Reunión decon el gobernadora la cabeza, quien declaró que las decisiones de la dinámica social deben ser atendidas por esta mesa, y así lo seguirán haciendo con toda responsabilidad.+ Integrar a este Subcomité alpara la próxima reunión, pero desde ya ir analizando el establecimiento de protocolos para la apertura de lugares como el Teleférico de Torreón.+ Identificar lasde los niveles superiores y la entidad no detenga su marcha.+ Se firmará un, un modelo preventivo con las Jurisdicciones del Estado, para prepararse ante las diversas enfermedades u otros padecimientos que. La idea es no descuidar la salud de los coahuilenses en sus diversos programas.+ Seguirán impulsando campañas desde el Gobierno Estatal para exhortar a la población a que sigan practicando las, del 1 al 15 de agosto, para empezar, —aunque su utilización debe ser permanente— y que tanto eco ha tenido entre los coahuilenses., comentó que Coahuila cuenta actualmente conpara enfrentar esta contingencia.En la entidad se están haciendo: “Somos quienes estamos haciendo más”.Una vez más, insistió que la prevención es lo más importante, puesto que aún no se cuenta con una vacuna pese a los avances de las farmacéuticas que apuestan a tenerla a finales de este año.Advirtió que por el momento el Estado apuesta a tener, para lo que en La Laguna ya se cuenta con el apoyo de un hotel para una de estas estrategias.Para esta reunión, hasta el Centro de Convenciones de Torreón se dieron cita también Patricia Oralia Grado Falcón, Alcaldesa del Municipio de San Pedro, y Nadia Jaramillo Rodríguez, Presidenta Municipal de Viesca.Jorge Zermeño Infante, Presidente Municipal de Torreón; Jonathan Ávalos Rodríguez, Presidente Municipal de Francisco I. Madero, y Édgar Ramón Tavares Olivas, Presidente Municipal de Sierra Mojada.Francisco Barraza Ramón, de la Beneficencia Española de la Laguna; Ernesto Luis Reyes Herrera, operador del Hospital Ángeles; Juan Bruno Ávila Soto, de la Clínica Hospital Magisterio, y el Coronel M.C. Juan José Díaz, del Hospital Militar Regional.También Salvador Chavarría Vázquez, del Hospital General Universitario; César Ariel Tapia, de la Cruz Roja Torreón; Guadalupe Villa González, del Hospital de Especialidades 71 IMSS; Everardo Quiñones, subdirector del Hospital de Especialidades 16 IMSS, y Leticia Isabel Samaniego, del Hospital de Especialidades 18 IMSS.Así como actores del ámbito comercial, empresarial y funcionarios públicos estatales que están coordinados para hacer frente a esta pandemia.