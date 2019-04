Sube 10% cifra de asesinatos en México en primer trimestre

El director de Semáforo Delictivo, Santiago Roel, aseveró que en el primer trimestre de este año, los homicidios en el país se incrementaron 10 por ciento, en comparación con el mismo periodo de 2018.En rueda de prensa, realizada en un hotel capitalino, expuso que en el primer trimestre suman ocho mil 493 víctimas por homicidios y aseguró que 80 por ciento de los mismos se derivan de la guerra por el mercado de drogas.“De continuar así la tendencia, de seguir con esta guerra, este año será el peor que cualquier otro que hayamos vivido”, dijo el especialista.Expuso que en este primer trimestre los estados donde se incrementaron los homicidios son: Nuevo León, con 104 por ciento; Ciudad de México, 48 por ciento; Tabasco con 47 por ciento; Quintana Roo con 46 por ciento, y Jalisco con 38 por ciento.Por el contrario, dijo que los estados en los que se redujeron los asesinatos en dicho periodo son: Nayarit con una reducción de 67 por ciento; Baja California Sur con menos 64 por ciento; Durango con menos 33 por ciento, Guerrero con una diminución de 31 por ciento, y Tamaulipas de 27 por ciento.Santiago Roel reiteró que es evidente que están subiendo las ejecuciones en el país por el mercado de las drogas, es decir, por la guerra entre cárteles que se disputan una plaza por lo que mientras no se regule el mercado de la amapola y la mariguana, seguirá al alza la violencia.Consideró que los mercados ilegales de la droga no se combaten con fuerza ni con dádivas sociales, sino con inteligencia económica, atacando las finanzas de los grupos delictivos.El especialista sostuvo que la Guardia Nacional podrá combatir otros delitos, pero no bajará los índices de homicidios del país.Expuso que otros delitos de alto impacto que incrementaron en este primer trimestre son la extorsión con 47 por ciento, el secuestro con 45 por ciento y el narcomenudeo con 14 por ciento.En el caso de extorsión puntualizó que 50 por ciento se realiza vía telefónica y 12 por ciento aproximadamente es el llamado “cobro de piso”, que en muchas ocasiones puede derivar en ejecuciones.