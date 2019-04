Sube 46% violencia política; crece agresión contra mujeres

Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2019 se registraron 180 agresiones globales en contra de actores políticos en México, lo que representó un crecimiento de 46% con respecto a los 123 ataques documentados en el mismo periodo de 2018.De acuerdo con el Informe de Violencia Política en México, realizado por la consultora Etellekt, el incremento se ha dado en amenazas, intimidaciones, actos de acoso y secuestros.400 por ciento fue el aumento de secuestros contra políticos en el primer trimestre de 2019De las 180 agresiones contra políticos, 111 fueron amenazas, 24 homicidios dolosos, 11 secuestros, ocho atentados contra familiares, ocho lesiones con arma de fuego, siete lesiones sin arma de fuego, siete robos y cuatro tentativas de homicidio.Destaca el aumento de 400% en secuestros de políticos. Hasta el momento, de los 11 plagios registrados, cuatro permanecen desaparecidos.El informe señala una tendencia creciente en este tipo de agresiones cuyo objetivo han sido principalmente autoridades y representantes que recientemente tomaron posesión de los cargos que obtuvieron en los comicios del 1 de julio de 2018."El patrón de violencia observado en los primeros tres meses del año consistió en el notable incremento de las amenazas y actos de intimidación, así como de los secuestros contra políticos. Estas variables crecieron 192% y 400% con respecto al mismo trimestre de 2018”, indica el documento.De las 111 amenazas e intimidaciones, 93 fueron dirigidas a autoridades electas en funciones, incluyendo dos presuntos narcomensajes al Presidente de la República. Al menos 29 fueron amenazas de muerte o contra la integridad física de estos políticos o de sus familias.De los 180 políticos agredidos, 133 corresponden a la esfera municipal (73%), 33 a la estatal (20%) y sólo 14 a la federal (7%).Los avances en materia de paridad de género, producto de la reforma político-electoral de 2013-2014, surtieron efectos sin precedentes en la participación política de las mujeres, quienes después del 1 de julio de 2018 ocupan el 48 y 49% de espacios en la Cámara de Diputados y en el Senado, respectivamente."Tanto la inclusión igualitaria de la mujer en los principales órganos de dirección del Poder Ejecutivo y Legislativo, al igual que su derecho a ejercer actividades políticas o cargos de elección libres de cualquier tipo de violencia, siguieron enfrentando resistencias que ponen en riesgo el ejercicio efectivo de sus derechos político-electorales. Una alerta en ese sentido es que la mayor parte del crecimiento de la violencia política durante los primeros tres meses de 2019 se focalizó en las mujeres”, destaca el documento.De los 180 casos, 101 impactaron a hombres (56%) y 79 a mujeres (44%). Comparativamente, en el mismo trimestre del año pasado, de los 123 ataques a políticos, 102 se dirigieron a hombres (83%) y 21 a mujeres (17%).En este periodo destaca, además, que el partido oficialista a nivel federal, que obtuvo no sólo la presidencia sino también cinco de las nueve gubernaturas en juego, la mayoría legislativa en el Congreso Federal y en 20 congresos estatales así como 20% de las mil 657 alcaldías que estuvieron en disputa, es ahora la fuerza política con la mayor cantidad de militantes agredidos en México con 86 políticos, de los 180 en funciones, que fueron objeto de violencia en el primer trimestre de 2019 (47%), seguido de lejos por el PAN, en segundo lugar, con 26 militantes agredidos (14%).El próximo 2 de junio habrá elecciones en seis estados del país donde se elegirán gobernadores en Puebla y Baja California, ayuntamientos en Aguascalientes y Durango y diputados locales en Tamaulipas y Quintana Roo. Entidades que, con excepción de Puebla, no fueron los mayores focos de violencia política en el proceso electoral 2017-2018 al ubicarse por debajo de la media nacional de agresiones globales contra políticos.De la misma forma, sólo 17 de las 180 agresiones ocurrieron en cinco entidades: Baja California, Aguascalientes, Tamaulipas (cuatro agresiones cada uno), Quintana Roo (tres agresiones) y Durango (dos agresiones). Esto equivale a 9% del total de agresiones en todo el país."Es decir, la violencia actual no parece responder a la dinámica del proceso electoral 2018-2019. Desde el inicio, no han ocurrido asesinatos en contra de aspirantes y sólo se han registrado ocho agresiones contra precandidatos, distribuidos de la siguiente forma: Aguascalientes (3), Baja California (3), Puebla (1) y Durango (1)”, señala el informe."La seguridad de los políticos es una condición necesaria para garantizar la pacificación del país”, con base en estos resultados se advierten en el estudio los principales riesgos para la gobernabilidad democrática en el corto y mediano plazo, la coordinación entre los gobiernos de los tres niveles, la seguridad de las autoridades electas y funcionarios designados y la paridad de género en medio de las profundas transformaciones políticas derivadas del cambio de régimen que, como en el pasado, han venido acompañadas de una cuota importante de violencia política.