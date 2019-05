Sube a 29 el número de muertos por un motín en Venezuela

Al menos 29 personas murieron este viernes y 19 más resultaron heridas en un motín carcelario en el estado venezolano de Portuguesa (centro) del que todavía no se conocen detalles y que había arrojado un primer balance de tres fallecidos, informó a Efe una fuente del Ministerio Público (Fiscalía)."En total fueron 25 reclusos muertos y unos 20 policías heridos", dijo a la AFP Carlos Nieto, director de Una Ventana a la Libertad, que defiende los derechos de los presidiarios.Un balance inicial dio cuenta de 23 fallecidos y 14 uniformados heridos, pero Nieto actualizó las cifras tras culminar el motín.Según Nieto, los choques se desataron cuando un comando de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) irrumpió para rescatar a visitantes que habían sido tomados como rehenes el jueves por el "pran", o preso líder del penal, quien murió."Esta mañana enviaron al FAES y hubo un enfrentamiento. Los reclusos tenían armas, les dispararon a los policías. Al parecer (los presos) también explotaron dos granadas", señaló el activista.Una comunicación interna de la policía, citada por la ONG, dio cuenta de varios uniformados heridos por "esquirlas y explosivos".Ninguna autoridad se había referido públicamente al caso. El Ministerio de Asuntos Penitenciarios no suele informar sobre estos incidentes, aduciendo que centros de detención preventiva como ese no están a su cargo.La violencia es moneda común en esos establecimientos, donde según el código penal los acusados no deberían pasar más de 48 horas.Pero los cerca de 500 que existen en Venezuela albergan a unos 55.000 detenidos, cuando su capacidad es apenas para 8.000, de acuerdo con Una Ventana a la Libertad.En la comisaría de Acarigua, con capacidad para mantener detenidas temporalmente a 60 personas, había unos 500 reclusos, según el parte interno policial.La cárceles venezolanas son de las más violentas de la región. El 28 de marzo de 2018, un total de 68 detenidos murieron en un incendio en unos calabozos policiales de la ciudad de Valencia (norte), en medio de un motín.Mientras, en agosto de 2017 una reyerta dejó 37 reclusos fallecidos en un centro de detención provisional en el estado Amazonas (sur), tras lo cual se denunció que algunos detenidos fueron ejecutados.Se estima que más de 400 personas han sido asesinadas desde 2011 en las prisiones venezolanas, afectadas además por la corrupción y la falta de alimentos y atención médica, según organizaciones de derechos humanos.Desde el jueves circulaba un video en redes sociales en el que se ve a un detenido, el señalado "pran" Wilfredo Ramos, con el rostro semicubierto, amenazando a dos mujeres."Es la vida de nosotros y de la visita que tenemos aquí; estamos apoderados de la visita", decía el hombre, blandiendo una pistola y lo que parecen ser dos granadas."No se me van a meter porque estoy dispuesto a morir. Aquí queremos la paz", advirtió, mientras una mujer suplicaba ayuda.Nieto indicó que los internos exigían "ingreso de comida y traslado a prisiones", al tiempo que denunciaban "abusos" de los policías a cargo de su custodia.Los centros de detención provisional "no son espacios aptos para tener reclusos por más de 48 horas. A quien le corresponde velar por los presos es al Ministerio, pero no asume las funciones que le corresponden", afirmó el activista.La situación, añade, es "caótica" en todo el sistema penitenciario, lo que propicia que pandillas asuman el control de algunas cárceles."¿Hasta cuándo van a seguir muriendo los presos en Venezuela que están bajo responsabilidad del Estado?", cuestionó Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, al denunciar el caso como una "masacre".Las FAES -un cuerpo élite de la policía- son acusadas por oenegés de múltiples violaciones de derechos humanos en su lucha contra la delincuencia, incluidas supuestas ejecuciones.