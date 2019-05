Sube a 6 mil despidos en Tamaulipas

A seis mil aumentó el número de obreros despedidos de las maquiladoras desde a dos meses y medio de que inició el conflicto laboral en Matamoros, reportó la Secretaría del Trabajo del Estado, Estela Chavira.El pasado 9 de abril se habló de que el número de trabajadores desempleados de la industria era de 5 mil obreros.Chavira, en entrevista precisó que de la cifra que va de los obreros desocupados en las cerca de 50 plantas de la ciudad fronteriza, unos 500 han terminado en una demanda laboral en proceso y a la espera de que se dicten los laudos."El registro que tengo de la terminación de relaciones laborales es un promedio de seis mil trabajadores que terminaron una relación laboral", indicó."De los cuales, más del 90 por ciento firmaron un convenio con la empresa, es decir, se respetaron sus derechos, se les dio conforme a derecho un pago o lo están recibiendo de acuerdo a como quedaron las partes"."El reporte que tengo al día de hoy, todas llegaron a un entendimiento gracias al diálogo y a la conciliación", agregó.Para los obreros sin trabajo mencionó que se realizó la primera etapa de la feria del empleo en Matamoros, donde se ofertaron unas 500 plazas o vacantes."Y que nosotros esperamos que en los días próximos seguir haciendo la conectividad con cada uno de ellos para que se les abra la puerta en algún espacio laboral", subrayó.La Secretaría comentó mantiene abierta una bolsa de trabajo a donde pueden acudir los trabajadores desempleados del sector maquilador de Matamoros para colocarse.Cuestionada en torno a si existe una "lista negra" con los nombres de los obreros que participaron en los paros con el fin de no ocuparlos, dijo, que desconoce el tema."En primer término de acuerdo a la ley no está permitido, yo no tengo conocimiento de ellos, lo que sí tengo instrucción es de apoyar a todo aquel que no tenga empleo, y es lo que estamos haciendo, sin distinción en los 43 municipios", aseveró.