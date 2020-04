Sube a 64 los casos con Covid-19 en Coahuila

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La Secretaría de Salud de Coahuila informó de cinco casos nuevos de COVID-19 en la entidad.



Todos corresponden al municipio de Monclova; 3 hombres (de 51, 60 y 63 años) y 2 mujeres (de 47 y 32 años).



Al corte del días de hoy, hay 64 casos en Coahuila. 42 en Monclova (dos decesos y cinco en hospitalización), 8 en Torreón (uno dado de alta, dos en hospitalización y un menor), 12 en Saltillo (uno en hospitalización y dos menores), 2 en Piedras Negras (un hospitalizado).



El Gobierno de Coahuila recordó a las familias la importancia de resguardarse en casa y no salir, solo si es estrictamente necesario.



Si presentas alguno de los síntomas acude a la unidad de salud más cercana, o bien marca al 911.



Si regresas del extranjero reporta tu ingreso al estado - también - al 911 para dar puntual seguimiento y de ser necesario, aplicar la prueba confirmatoria.



NO OLVIDAR LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN:



+ Lávate las manos cuidadosamente: Con agua y jabón frota las palmas y el dorso de tus manos, entre los dedos y las uñas.



+ Evita tocarte la cara, sobre todo ojos, nariz y boca.



+ Evita contacto directo con personas enfermas de resfriado o gripe.



+ Utiliza gel antibacterial.



+ Si estornudas o toses, hazlo en el lado interior del codo.



+ Limpia y desinfecta objetos de uso común.

+ No escupir.