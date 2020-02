Sube a mil 863 el número de muertos por coronavirus

Escuchar Nota

China.- El número de muertos por coronavirus llegó a mil 863 este lunes, informaron autoridades de China.



Asimismo, en la provincia de Hubei, 'epicentro' del brote de la cepa del coronavirus COVID-19, se sumaron 93 muertes este lunes y mil 933 nuevos casos, respecto a los mil 843 reportados el domingo, lo que eleva el número total de casos en la provincia afectada a casi 60 mil.



Aunque la cifra de nuevos casos en Hubei es la más baja desde que China anunció un cambio en su método de detección la semana pasada, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que es demasiado pronto para saber si los casos realmente están disminuyendo.



Las autoridades sanitarias mundiales también se están movilizando para evitar una mayor propagación del virus a medida que los pasajeros del crucero Westerdam, donde se descubrió que un huésped estadounidense estaba infectado, comienzan a desplegarse en todo el mundo.



Mientras tanto, los efectos del virus continúan sintiéndose en todo el mundo corporativo. Apple informó que no alcanzaría su objetivo de ingresos trimestrales debido al virus, y en Macao, el centro de juegos justo al otro lado de la frontera con China continental, los casinos reabrirán este jueves luego de un cierre temporal por el virus.



El domingo, el jefe de un hospital de Wuhan dijo que se llegó a un punto de inflexión a medida que se registraban nuevos casos durante el fin de semana, pero el panorama era más cauteloso fuera de China.



El jefe del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos informó que el brote está al borde de una pandemia mundial si los pasos de contención no muestran más éxito.



Durante el fin de semana, se informaron muertes en Francia y Taiwán. Estados Unidos evacuó a algunos pasajeros de un crucero en Japón, donde 355 personas tienen el coronavirus. Japón anunció también el jueves pasado su primera muerte por el nuevo coronavirus.



Este sábado se confirmó la primera muerte por el patógeno fuera de Asia. La víctima era un turista chino de 80 años que se encontraba en París, dijo Agnes Buzyn, ministra de Salud de Francia.



La hija del fallecido, de 50 años de edad, también fue infectada por el virus y permanece hospitalizada en la capital francesa, agregó la funcionaria.



Por otra parte, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), urgió a los países a no dejar la responsabilidad de la respuesta a este virus solamente a sus autoridades sanitarias.



“Este no es un trabajo solo para los ministros de salud. Necesita la participación de todo el gobierno”, dijo en un discurso en la Conferencia de Seguridad de Munich. "Ese enfoque debe ser coherente y coordinado, guiado por la evidencia y las prioridades de salud pública".



Adhanom Ghebreyesus aplaudió el trabajo hecho hasta el momento por China, al asegurar que el país "le 'compró tiempo' al mundo" con sus acciones.



La semana pasada, las autoridades chinas modificaron el método para contabilizar las infecciones, lo que llevó a que en un día (jueves) se reportaran más de 15 mil nuevos casos.



El cambio en el protocolo pareció acelerar el proceso al dar a los médicos la potestad de diagnosticar la enfermedad en situ en lugar de esperar a los resultados de las pruebas de laboratorio.



En el análisis del gran número de nuevos casos en China, el vocero de la Comisión Nacional de Salud, Mi Feng, señaló que Hubei había adoptado un plan de diagnóstico y tratamiento revisado que busca acelerar la identificación y la atención de los pacientes afectados por el virus.



El nuevo protocolo añade una clasificación de “casos diagnóstico clínico” para identificar a pacientes que parecen tener neumonía y que puedan ser ingresados lo antes posible y ser atendidos como casos confirmados, apuntó Mi, agregando que esto debería “reducir la gravedad y la mortalidad”.



Sustitución de autoridades



Por otra parte, China sustituyó el jueves pasado a los máximos responsables de Hubei y de su capital, Wuhan.



El exalcalde de Shanghái Ying Yong sustituye a Jiang Chaoliang como jefe del Partido Comunista en la golpeada región, según reportó la agencia noticiosa estatal Xinhua. Wang Zhonglin asumirá como secretario del partido en Wuhan en lugar de Ma Guoqiang.



Los nombramientos de alto perfil siguen al cese de dos de los responsables de la comisión provincial de salud antes esta semana. Medios estatales reportaron que varios más fueron expulsados del partido por transgresiones relacionadas con la epidemia.



La población criticó ampliamente a las autoridades locales por su manejo del brote de una nueva forma de coronavirus. La epidemia comenzó en diciembre en Wuhan y se ha extendido a más de dos docenas de naciones.



Muchos países han impuesto restricciones de viaje a personas llegadas desde China, donde se registran más del 99 por ciento de los casos reportados en todo el mundo.



Con información de Bloomberg NEWS