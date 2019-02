Sube a nueve la cifra de heridos por sismo en Ecuador

Al menos nueve heridos y daños menores en viviendas, escuelas y hospitales dejó este viernes un terremoto de magnitud 7,5 que sacudió Ecuador en una zona fronteriza con Perú, informaron autoridades del país.El sismo se produjo a las 05H17 locales (10H17 GMT) a una profundidad de 107,27 km en la amazónica provincia de Morona Santiago (sureste), según el Instituto Geofísico del país. Tres minutos después ocurrió una réplica de 6,06 grados de magnitud.El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) reportó nueve personas heridas en tres provincias, en su balance más reciente. La mayoría de afectados están en Morona Santiago.Más temprano, Carlos Basante, subsecretario del SNGR, indicó en una rueda de prensa en el puerto de Guayaquil (suroeste) que había "cinco personas heridas, no de consideración, que ya han sido atendidas". Los ciudadanos resultaron lastimados al tropezar en un intento por evacuar durante los sismos, agregó.Los temblores "ocurrieron en la placa oceánica en subducción a profundidades considerables (...) por lo cual las intensidades en superficie son moderadas", apuntó el Instituto Geofísico en su último informe.El presidente Lenín Moreno afirmó en Guayaquil que "ventajosamente no existen daños mayores" en el país.Un tercer sismo de 5,9 grados de magnitud remeció Ecuador a las 05H40 locales (10H40 GMT). El movimiento se produjo en la costera provincia de Guayas. Alexandra Ocles, titular del SNGR, aclaró que este temblor "no es réplica del primero", ocurrido en Morona Santiago.Aunque el movimiento telúrico tuvo el mismo origen, las autoridades descartaron que esté vinculado a los eventos ocurridos en la Amazonía.El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos precisó que hay 22 viviendas afectadas y 26 escuelas y tres centros de salud con daños.En un balance anterior el SNGR anotó que en la amazónica localidad de Gualaquiza se produjo la "explosión de vidrios" en un centro comercial y que en algunas comunidades hubo cortes de energía.Asimismo, en las andinas ciudades de Riobamba y Gualaceo (sur) se reportaron viviendas con fisuras. Los muros de un cementerio en la localidad de Sigsig (sur andino) también colapsaron.El Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar) descartó una alerta de tsunami tras los sismos que se sintieron en 21 de las 24 provincias del país, y en el norte y la Amazonía peruana.En abril de 2016 un terremoto de 7,8 grados de magnitud asoló las provincias costeras de Manabí y Esmeraldas (oeste), dejando 673 muertos. Las pérdidas por el potente sismo ascendieron a más de 3 mil millones de dólares.