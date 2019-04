Sube desempleo a 3.57%, mayor cifra en 2 años

En el País, la Tasa de Desocupación alcanzó en diciembre pasado su mayor registro en 24 meses, al ubicarse en 3.57 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).En el último mes de 2016 la tasa de desocupación fue de 3.63 por ciento, pero su avance de 0.26 puntos porcentuales en 2018 hizo que la tasa de diciembre pasado se convirtiera en la mayor en dos años.En hombres, la desocupación se incrementó 0.21 puntos porcentuales en diciembre pasado, a 3.50 por ciento, y en mujeres 0.16 puntos, a 3.69 por ciento de la fuerza laboral.La Tasa de Desocupación se refiere al porcentaje de la PEA que no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero manifestó su disposición para hacerlo e hizo alguna actividad por obtener empleo.La población subocupada, medida como aquella que declaró tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, pasó de 7.10 por ciento de la población ocupada en noviembre de 2018 a 7.24 por ciento.Según las cifras del Instituto, la Tasa de Ocupación en el Sector Informal (TOSI) apenas se movió 0.06 puntos porcentuales en el último mes del año anterior, a 27.50 por ciento de la población ocupada.Dicha tasa considera a todas las personas que trabajan para unidades económicas no agropecuarias operadas sin registros contables y que funcionan a partir de los recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad sin que se constituya como empresa, de modo que la actividad en cuestión no tiene una situación identificable e independiente de ese hogar o de la persona que la dirige y que por lo mismo tiende a concretarse en una muy pequeña escala de operación.La Tasa de Informalidad Laboral, en tanto, disminuyó a 56.84 por ciento de la población ocupada en el último mes de 2018, lo que representó 0.29 puntos menos que en noviembre.La Tasa de Informalidad es la suma, sin duplicar, de los que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, con aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo.Así, en esta tasa se incluye -además del componente que labora en micronegocios no registrados o sector informal- a otras modalidades análogas como los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como a trabajadores que laboran sin la protección de la seguridad social y cuyos servicios son utilizados por unidades económicas registradas.En diciembre del año anterior, el 59.66 por ciento de la población de 15 años y más en el País se ubicó como económicamente activa (Tasa de Participación), una cifra igual a la observada en el mes previo.Con respecto a diciembre de 2017, la Tasa de Participación se incrementó 0.45 puntos porcentuales, y el desempleo avanzó 0.22 puntos.