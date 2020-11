Sube dólar 15 centavos en el día, a $20.99

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El dólar finalizó este miércoles a 20.99 pesos a la venta y 19.96 a la compra en Citibanamex, un aumento de 15 centavos respecto a ayer, en medio del avance del Covid-19 y el proceso electoral en Estados Unidos.



Al mayoreo, el dólar ganó 18.60 centavos, al venderse a 20.4930 pesos.



En EU, todavía no hay resultados oficiales de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre pasado.



De acuerdo con Bloomberg, el equipo de transición del Presidente electo, Joe Biden, anunció una lista de voluntarios expertos para ayudar a preparar políticas para la nueva Administración, a pesar de que aún no se les permite ingresar a ninguna agencia gubernamental.



No tendrán ese acceso hasta que la Administración General de Servicios determine que Biden ganó la elección, una medida que se ha negado a adoptar, en tanto, Donald Trump continúa disputando el resultado.



Biden dijo que la negativa de Trump de reconocerlo como ganador es una "vergüenza".



Adicionalmente, hubo 61 mil 964 pacientes de Covid-19 en los hospitales de EU ayer, un récord; además de registrar más de un millón de casos nuevos en los primeros 10 días de noviembre.



En Europa, los Gobiernos de la región impusieron más restricciones.



Cabe mencionar que el 9 de noviembre, se informó que la vacuna experimental desarrollada por Pfizer y BioNTech SE fue más de 90 por ciento efectiva para prevenir el Covid-19.



En tanto que Rusia dijo que las pruebas demuestran que su vacuna tiene una efectividad de más de 90 por ciento, según Bloomberg.



En México, el Inegi informó que en septiembre, la actividad industrial cedió 0.05 por ciento, después de avanzar en los tres meses anteriores.